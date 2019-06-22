رياضة | بالأرقام .. ماذا قدم 8 لاعبين محليين مع منتخب مصر أمام زيمبابوي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. ماذا قدم 8 لاعبين محليين مع منتخب مصر أمام زيمبابوي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب زيمبابوي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد "القاهرة الدولي" في افتتاح النسخة الثانية والثلاثين من بطولة أمم إفريقيا 2019

سجل هدف منتخب مصر اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 41 من زمن اللقاء.

شهدت المباراة تألق لاعبي منتخب مصر المحليين والمحترفين، ونجحوا في قيادة الفراعنة لتحقيق أول فوز في بطولة أمم إفريقيا وحصد الثلاث نقاط واعتلاء ترتيب المجموعة الأولي والتي تضم معهما ايضًا بجانب زيمبابوي، منتخبي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز ما قدمه نجوم منتخب مصر "المحليين" خلال مباراة زيمبابوي:-

1- محمد الشناوي:

حارس مرمي الأهلي محمد الشناوي كان أحد نجوم مباراة اليوم نجح في التعامل بشكل جيد مع للهجمات القليلة التي هددت مرماه من جانب منتخب زيمبابوي، ودافع عن مرمي الفراعنة ببراعة وحافظ على نظافة شباكه، وحصل على تقييم 7.4

2- محمود علاء:

شكل محمود علاء مدافع الزمالك صمام أمان لمنتخب مصر برفقة زميله المحترف في انجلترا أحمد حجازي، وجصل "علاء" على تقييم 7.5، بلغ معدل تمريراته الناجحة 85%، وفاز بالصراعات الهوائية مرتين، ونجح في التدخلات مرتين، ونسبة استحواذه على الكرة 6.9 %، وقام بتسديدة وحيدة خلال المباراة.

3- أيمن أشرف:

نجح أيمن أشرف في أداء دوره الدفاعي بالشكل الأمثل في مباراة اليوم، حيث بلغت نسبة استحواذه على الكرة 5.5 %، ومعدل تمريراته 76%، والفوز بالالتحامات الهوائية 3 مرات، ونجح في التدخلات على المنافس مرتين، وحصل على تقييم 7.6.

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4- طارق حامد:

يعتبر طارق حامد أحد المقاتلين في منتخب مصر يمثل تواجده في منطقة وسط ملعب الفراعنة بمثابة السد الحصين أو الصخرة التي تتحطم عليها هجمات المنافسين، بلغ استحواذه على الكرة 5.5%، معدل تمريراته الناجحة 84%، والتدخلات على المنافس مرتين، وحصل على تقييم 7.4.

5- عبد الله السعيد:

قدم عبد الله السعيد مباراة رائعة أمام زيمبابوي اليوم وشكل مع محمد صلاح ثنائيًا مميزًا بنقصه بعض الانسجام، بلغ استحواذه على الكرة 6.8، ومعدل تمريراته الناجحة 81%، والركنيات 2، وفقد الكرة مرة وحيدة، والتدخل على المنافس مرة وحيدة، والتسديدات 2 منهم واحدة على المرمي، حصل على تقييم 6.8.

6- مروان محسن:

ظهر مروان محسن بعيدًا عن مستواه بعض الشيئ خلال لقاء زيمبابوي، لعب 59 دقيقة قبل أن يتم استبداله، ولم يظهر فعالية هجومية أمام مرمي المنافس خلال الدقائق التي شارك بها، بلغ معدل تمريراته الناجحة 70%، وقام بـ 3 تسديدات منها 2 على المرمي، وحصل على تقييم 6.7.

7- نبيل عماد دونجا:

شارك نبيل عماد كـ"بديل" في الشوط الثاني، وظهر بمستوي جيد في الدقائق التي لعبها، لكنها لم تكن كافية للحكم على مستواه، بلغ معدل تمريراته الناجحة 90%، والتدخلات علي المنافس "1"، ونسبة الاستحواذ 1.1، ,حصل على تقييم 6.19.

8- وليد سليمان:

دفع المكسيكي أجيري بـ"وليد سليمان" في الشوط الثاني لمحاولة زيادة الفعالية الهجومية للمنتخب الوطني، نسبة استحواذه على الكرة بلغت 1.2 %، ومعدل تمريراته الناجحة 64%، والتدخل على المنافس "1"، لم يقم بأي تسديدة مباشرة على المرمي، وحصل على تقييم 6.45.