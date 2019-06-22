رياضة | تشيلي تهزم الأكوادور وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلي تهزم الأكوادور وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب تشيلي في تحقيق الفوز على منتخب الأكوادور، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وسجل جوزيه بيدرو الهدف الأول لمنتخب تشيلي في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، وتعادل فالنسيا لمنتخب الأكوادور في الدقيقة 26 من الشوط الأول، وسجل سانشيز هدف الفوز في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وحسم منتخب تشيلي تأهله بشكل رسمي إلى دور الربع نهائي من البطولة، بعد تحقيق فوزين متتاليين على حساب منتخبي اليابان وكولومبيا.