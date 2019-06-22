رياضة | الشناوي يسجل رقما تاريخيا مع منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشناوي يسجل رقما تاريخيا مع منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح محمد الشناوي حارس منتخب مصر في تسجيل رقما قياسيا، وذلك بعد مشاركته أساسيا أمام منتخب زيمبابوي في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأصبح الشناوي ثالث حارس في تاريخ مصر يشارك في بطولتي كأس العالم، وكأس الأمم الأفريقية بعد مشاركته في المونديال الماضي في روسيا 2018 في مباراتي أوروجواي وروسيا.

وكان قد حقق الثنائي احمد شوبير وعصام الحضري نفس الرقم القياسي، بعد مشاركة الحضري مؤخرا في بطولة كأس العالم 2018 أمام منتخب السعودية بالمباراة الختامية في دور المجموعات للفراعنة.