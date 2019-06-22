رياضة | موعد مباراة غينيا ومدغشقر اليوم السبت 22-6-2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة غينيا ومدغشقر اليوم السبت 22-6-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح المنتخب النيجيري مبارياته في كأس الأمم الافريقية بمواجهة نظيره منتخب بوروندي في اللقاء الذي يجمع المنتخبان السبت على ملعب إستاد الإسكندرية لحساب مباريات الجولة الاولى للمجموعة الثانية من العرس الأفريقي الكبير.

ويعول المنتخب النيجيري على خدمات قائده الأسطوري جون أوبي ميكيل من أجل تحقيق الفوز وإحراز ثلاثة نقاط هامة في مشوارهم بالبطولة.

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في الوقت الذي يعول فيه منتخب بوروندي على تحقيق عامل المفاجأة والإعتماد على الهجمات المرتدة والخروج على أقل تقدير ولو بنقطة وحيدة.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في المقابل سينقل اللقاء على الهواء مباشرةً عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي 1 وقناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي بيرنارد كامبل ويعلق عليها محمد بركات.