رياضة | بسبب برشلونة.. نيمار يخطط للهروب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب برشلونة.. نيمار يخطط للهروب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان يخطط للهروب من النادي الفرنسي.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية بأن نيمار تمرد على باريس سان جيرمان وأبلغ إدارة ناديه أنه لن يلعب له مرة أخرى.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن نيمار سيطرت عليه مشاعر الكراهية تجاه PSG فور الانضمام له بأسابيع قليلة فقط كما أنه ليس سعيدًا بالعيش في مدينة باريس.

Advertisements

وذكرت الصحيفة البريطانية بأن نيمار شدد على أن علاقة حبه بالنادي الفرنسي استمرت فقط لعدة أيام قبل أن تتخذ طريقاً آخر على الرغم من أنه يتقاضى راتب أسبوعي يبلغ 900 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نيمار دخل في أزمات مع زميله إدينسون كافاني بسبب تسديد ركلات الجزاء كما انكسرت علاقته بالجهاز الطبي للفريق ورئيس النادي ناصر الخليفي بالإضافة إلى انزعاجه من وحدة اللاعبين داخل غرف الملابس في النادي كما أنه سئم من اللعب أمام أعداد قليلة من الجماهير وأمام أندية ضعيفة بالدوري الفرنسي.

ونوهت الصحيفة البريطانية بأن الكثير من التقارير أكدت وجود مفاوضات حالية بين سان جيرمان وبرشلونة حول استعادة نيمار في الميركاتو الصيفي الحالي.