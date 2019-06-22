رياضة | زيدان يحسم مستقبل موهوب الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحسم مستقبل موهوب الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير اعلامية اسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني، قرر بشكل نهائي الاحتفاظ بخدمات ماركو أسينسيو الموسم المقبل، وعدم عرضه للبيع خلال ميركاتو الصيف الحالي.

وأشارت صحيفة "آس" الاسبانية أن زيدان يرغب في الاعتماد على أسينسيو ضمن مشروعه في الموسم المقبل، وأنه سوف يمنحه فرصة كافية للظهور في مباريات ريال مدريد التحضيرية.

وسبق لأسينسيو تهديد إدارة ريال مدريد بالرحيل، حال تعاقد الميرنغي مع البرازيلي نيمار، خاصة أن وصول النجم البرازيلي إلى سانتياغو برنابيو، يعني قلة الدقائق التي سيحصل عليها النجم الاسباني الشاب من أجل اللعب في الموسم المقبل.

ويعتبر اسينسو أحد أبرز المواهب الشابة في صفوف ريال مدريد، لكنه عانى من تراجع كبير في مستواه الموسم الماضي، الأمر الذي زاد من حدة الشائعات التي تتحدث عن امكانية رحيله في الصيف الحالي.