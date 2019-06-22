رياضة | قرار بوجبا يسعد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار بوجبا يسعد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكدت شائعات رحيل الفرنسي بول بوجبا عن صفوف مانشستر يونايتد وذلك بعد تصريحاته الأخيرة الذي أشار فيها لرغبته في خوض تجربة جديدة، هذا الصيف.

وقالت صحيفة "تيلجراف" البريطانية، إن النجم الفرنسي بول بوجبا يريد الانضمام إلى ريال مدريد ولكن مطالب مانشستر يونايتد المادية قد تعرقل ذلك.

فيما أوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد طلب 160 مليون جنيه استرليني مقابل رحيل الفرنسي وفي الجهة الأخرى فأن مسؤولي ريال مدريد لا يريدون دفع أكثر من 125 مليون استرليني.

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وكان بوجبا "26 عاماً" قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

وشارك بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد في 178 مباراة وسجل 34 هدفاً وصنع 43 هدفاً.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية، على اهتمام نادي يوفنتوس باستعادة خدمات بول بوجبا مجدداً هذا الصيف.