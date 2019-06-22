رياضة | الشناوي يكسر عقدة الحضري في كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشناوي يكسر عقدة الحضري في كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح محمد الشناوي حارس منتخب مصر في كسر عقدة عصام الحضري حارس مرمى المنتخب السابق، وذلك بعد مشاركته أساسيا أمام منتخب زيمبابوي في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ولم يشارك حارس بشكل أساسي في مباراة كاملة مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية منذ عام 2006، حيث خاض عصام الحضري أربع بطولات 2006 - 2008 -2010 -2017.

حيث تعرض احمد الشناوي للإصابة في أول 25 دقيقة ببطولة أمم أفريقيا 2017، وشارك الحضري بديلا له واكمل بطولة حتى النهائي.