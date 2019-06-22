رياضة | نجم المنتخب يحرج الأهلي بقرار صادم

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي، قد أخبر إدارة النادي الأهلي رفضه العودة نهائياً خلال الفترة المقبلة.

ويرغب أحمد حجازي في أن يستكمل مسيرته الاحترافية في أوروبا وهو يشعر بالراحة في صفوف وست بروميتش ويريد البقاء في الدوري الانجليزي بالتحديد.

وأشارت التقارير أن إدارة النادي الأهلي قد صرفت نظر عن حجازي بعد رفضه وبالتالي بدأوا البحث عن مدافع جديد لتدعيم خط دافع الفريق للموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن حجازي انتقل للنادي الأهلي في 2015 وبعد انضم لصفوف وست بروميتش في 2017 على سبيل الإعارة وبعدها اشتراه النادي الانجليزي.