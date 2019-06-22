رياضة | ماذا قدم محترفو مصر في الفوز على زيمبابوي؟.. تريزيجيه الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم محترفو مصر في الفوز على زيمبابوي؟.. تريزيجيه الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب مصر في الفوز على زيمبابوي بهدف نظيف مساء الجمعة في المباراة الافتتاحية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي بالجولة الأولى من دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2019.

وأحرز محمود حسن تريزيجيه هدف الفراعنة في شباك زيمبابوي بالدقيقة "41" بمجهود فردي رائع من الجبهة اليسرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة هدف دون رد.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بدور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 رفقة منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" عبر التقرير التالي أبرز ما قدمه المحترفين المصريين خلال المباراة:

محمد صلاح:

كان أحد العناصر الأساسية وفي الشوط الأول أتيحت له فرص للتسجيل ولكن أضاعها، رغم تقديم مستوى جيد ومثل عنصراً خطيراً على دفاع الخصم، وكان تقييمه 7.2/10.

أحمد حجازي:

خاض المباراة منذ بدايتها وتعرض للإصابة قبل نهاية الشوط الأول ولكن رفض الخروج وأكمل المباراة بشكل طبيعي وحصل على تقييم 6.7/10.

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محمود حسن تريزيجيه:

شارك منذ بداية المباراة وسجل هدفاً من مجهود فردي رائع بالدقيقة "41"، وخرج في الدقيقة "81" وكان تقييمه الأعلى بـ8.5/10.

محمد النني:

بدأ المباراة أساسياً وقدم مستوى جيد في منتصف الملعب بجوار طارق حامد نجم الزمالك وكان تقييمه 7.1/10.

أحمد المحمدي:

بدأ المباراة أساسياً وشارك في الجبهة اليمين وأمامه محمد صلاح وبذل جهد جيد في هذا المركز وحصل على تقييم 6.7.

عمرو وردة:

نزل بديلاً في الشوط الثاني مكان عبدالله السعيد بالدقيقة "70"، وشكل خطورة نسبية على مرمى الخصم وحصل على تقييم 6.2.