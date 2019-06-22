رياضة | ماذا قدم الشناوي في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم الشناوي في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشارك محمد الشناوي حارس مرمى النادي كحارس لمنتخب مصر في المباراة الأولى له في تاريخه ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفه خلال المباراة.

وتصدى الشناوي لأخطر كرة في المباراة بالشوط الأول من بيليات مهاجم منتخب زيمبابوي، بعدما انفرد بالمرمى ولكن نجح حارس منتخب مصر في التصدي لها بشكل مميز.

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ولم تأتى الكثير من الكرات على مرمى محمد الشناوي، بسبب السيطرة للاعبي منتخب مصر على مجريات اللقاء في منتصف الملعب.

وامسك الشناوي بتسديدة خطيرة وقوية من لاعب منتخب زيمبابوي من خارج منطقة الجزاء بنجاح على مرتين في الدقيقة 76 من الشوط الثاني.

يذكر أن منتخب مصر قد تصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وسوف يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع منتخب أوغندا مساء غدا في منافسات تلك المجموعة أيضاً.