رياضة | حفل افتتاح أسطوري لكأس الأمم الإفريقية وكالعادة مصر تبهر العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفل افتتاح أسطوري لكأس الأمم الإفريقية وكالعادة مصر تبهر العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم الجمعة حفل إفتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية والتي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة الدولي حيث نجح الحفل في أن يبهر الجماهير الموجودة في الملعب وأشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالعمل وأكدوا أنه مشرف للغاية ومعبر عن تاريخ ومكانة الفراعنة.

وتضمن الحفل دخول رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورحب بالضيوف المشاركين بالإضافة إلى الشعوب العربية التي رافقت منتخبات بلادهم من أجل المؤازرة والتشجيع وأكد أنهم سيكونوا سعداء في بلدهم الثانية مصر قبل أن يعطي إشارة إفتتاح البطولة.

وإستمر الحفل لمدة ربع ساعة ظهر خلالها بعض الأمور التي أصابت الجماهير الموجود في المدرجات وخلف الشاشات بالدهشة والإعجاب بسبب التنظيم الشديد.

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حيث إنطلقت الألعاب النارية وقامت بإظهار بعض الأشكال الرائعة في سماء ملعب إستاد القاهرة الدولي كما تناسبت تلك الألوان مع الثقافات المشاركة في البطولة.

كما توسط ملعب المباراة مسرح كبير توسطه هرم ضخم الحجم وقامت الفرق المشاركة في الحفل ببعض الإستعراضات وتم تقسيم القارة من خلاله.

ودخل المطرب حكيم وقام بأداء الأغنية الرسمية للبطولة " متجمعين " وشاركه فيها أكثر من فنان أفريقي من جنسيات مختلفة وتفاعل معها الجمهور الموجود في المدرجات.

وبعد نهاية الحفل بدأت مباراة مصر وزيمبابوي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من الكان والتي نجح فيها الفراعنة في تحقيق الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء سجله محمود حسن تريزيجية.