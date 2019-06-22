رياضة | أمير مرتضي يشيد بحفل افتتاح بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضي يشيد بحفل افتتاح بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على مراسم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ المقامة في مصر.

وكتب منصور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : ‏حفل الأفتتاح حاجة تشرف .. مصر كبيرة فعلاً .. برافو محمد فضل واللجنة المنظمة.

يذكر ان المنتخب المصري كان قد فاز على نظيره الزيمبايوي بهدف نظيف لمحمود تريزيجية في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.