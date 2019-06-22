رياضة | إيتو يحذر منتخب مصر رغم الفوز على زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيتو يحذر منتخب مصر رغم الفوز على زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص صامويل إيتو نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الكاميروني السابق، على توجيه تحذير شديد اللهجة للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بعد الأداء الذي ظهر عليه الفراعنة أمام نظيره زيمبابوي، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

وقال إيتو في تصريحاته عبر قناة "تايم سبورت" عقب المباراة :" إذا استمرت مصر على هذه الطريقة ستعاني في المباريات المقبلة ،مصر عانت كثيرا فى أغلب أوقات المباراة ، وبالأخص المستوى الهجومي فصلاح كان بعيدًا عن المهاجمين وهذا ما جعله لم يظهر بالشكل المعهود خلال اللقاء

وأكمل نجم الكاميرون السابق :"الجميع كان يمرر الكرة لصلاح، لابد على المنتخب المصري أن يتبع الأسلوب اللعب الجماعي وهذا لم يظهر ، كما أن مروان محسن لم يظهر بالمستوى المطلوب فلم يمرر أحد له الكرة وهذا ما جعله يعاني طوال المباراة".

وحقق المنتخب الوطني فوزا على زيمبابوي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، في أولى مباريات المجموعة الأولى بالبطولة.