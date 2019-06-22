شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيري» بعد الانتصار على زيمبابوي: مصر استحقت الفوز.. والإجهاد سبب تراجع المستوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المكسيكي «خافيير أجيري»، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن الفراعنة كانوا الأفضل وصنعوا العديد من الفرص، حتى نجح محمود حسن تريزيجيه في الترجمة والتسجيل، إلا أن الأداء تراجع كثيرًا في الشوط الثاني، فيما هنّأ منتخب زيمبابوي على أدائه الرائع في اللقاء، قائلًا: «منتخب متميز للغاية، واتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة».

وشدد «أجيري»، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، على أن المنتخب تراجع مستواه بسبب الضغط والإجهاد ومحاولة الحفاظ على التقدم، والمستوى بالنسبة له كان مرضيًا، والفريق الآخر لم يكن أمامه ما يخسره بسبب التأخر بهدف، وبالتالي تقدم وصنع العديد من الفرص، والأهم هو الفوز وحصد ثلاث نقاط غالية، وسيعمل على علاج الأخطاء في اللقاءات المقبلة.

أشار «أجيري» إلى أن فريقه بحاجة للفوز في كل مبارياته حتى يحقق هدفه الأساسي وهو التتويج بلقب البطولة، معربًا عن عدم قلقه من تراجع الأداء، وسيعالج مشكلة عدم القدرة على بناء الهجمة.