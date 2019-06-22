مواعيد مباريات السبت...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة غينيا ومدغشقر

يلتقي المنتخب الغيني بنظيره مدغشقر تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت على استاد الاسكندرية يلتقي المنتخب الغيني بنظيره مدغشقر تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت على استاد الاسكندرية ويسعى المنتخب الغيني في الظفر بنقاط المباراة أمام منتخب مدغشقر الذي يشارك لأول مرة في البطولة ويسعى هو الاخر لتقديم شكل مشرف لبلاده ويحتل المنتخب الغيني المركز 12 في تنصيف الكاف، فيما يحتل مدغشقر المركز ال18 ويقع المنتخبان في المجموعة الثانية والتي تضم ايضا نيجيريا وبوروندي موعد مباراة نيجيريا وبوروندي يلتقي منتخب نيجيريا بنظيره منتخب بوروندي في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت على استاد الاسكندرية يلتقي منتخب نيجيريا بنظيره منتخب بوروندي في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت على استاد الاسكندرية ويخشي المنتخب النيجيري من حدوث أي مفاجأة أمام منتخب بورندي، حيث يسعى النسور للفوز بالمباراة والمنافسة على البطولة Advertisements ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث في تصنيف الكاف، فيما يحتل بوروندي المركز ال24 ويقع المنتخبان في المجموعة الثانية والتي تضم ايضا غينيا ومدغشقر

موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية بنظيره الاوغندي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم السبت على استاد القاهرة يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية بنظيره الاوغندي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم السبت على استاد القاهرة ويسعى كل من الفريقين في حصد الثلاث نقاط خاصة وأن الفريقان سيوجهان منخب مصر مستضيف البطولة في مباريات المجموعة ويحتل منتخب الكونغو المركز الخامس في تصنيف الكاف، فيما يحتل المنتخب الاوغندي المركز 14 ويقع المنتخبان في المجوعة الأولى والتي تضم مصر وتنزانيا

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