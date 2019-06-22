شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «أبوتريكة» بعد هتاف الجمهور باسمه: «مصر لو طلبت مني عنيا أنا تحت أمرها» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد أبوتريكة، نجم الأهلي والمنتخب السابق، على هتاف الجمهور باسمه خلال المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الافريقية بين مصر وزيمبابوي، التي استضافها ستاد القاهرة الدولي.

ووصف «أبوتريكة»، خلال تحليله لمجريات اللقاء، ما حدث بأنه «حاجة طبيعية»، قائلًا: «اللي بيخرج من القلب بيصل للقلب، إحنا كلنا هنا موجودين، لو بلدي فين لازم أخدمها»، وختم: «مصر ستظل في القلب، مصر لو طلبت مني عينيا وقلبي أنا تحت أمرها».

جديرٌ بالذكر أن المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الزيمبابوي بهدف نظيف أحرزه محمود حسن تريزيجيه، فيما هتف الجمهور باسم «أبوتريكة» في الدقيقة 22 من عُمر المباراة.