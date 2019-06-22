شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء رجل مباراة مصر وزيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، محمود علاء مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي التي حسمها الفراعنة بهدف دون رد في افتتاح النسخة 32 من البطولة.

ونجح محمود علاء في إفساد أكثر من هجمة لمنتخب زيمبابوي واستحق جائزة الأفضل بعدما ساهم في خروج الفراعنة بشباك نظيفة.

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وقال علاء بعد استلامه الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة والتى يقدمها الراعي الرئيسي للبطولة: «سعيد للغاية بالفوز بجائزة أفضل لاعب وسعيد أكثر بفوز المنتخب بأول ٣ نقاط والحصول على دفعة قوية، الفريق يسعى للقب والفوز في النهاية».

وأضاف:«لم أحزن من استبعادي في المباريات الماضية مع المنتخب، وكنت أحفز نفسي وأعمل على تطوير مستواي».

علاء تحدث عن إصابة أحمد حجازي أمام زيمبابوي مؤكدا أن من يرتدي قميص المنتخب يكون الأفضل في مركزه وحجازي لاعب رائع وكذلك محمود الونش والكل على قدر المسئولية ومن لا يشارك سيكون الجميع خلفه لدعمه والفريق هدفه الرئيسي هو الفوز والتتويج في النهاية باللقب يوم 19 يوليو المقبل.