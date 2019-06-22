شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على زيمبابوي في افتتاح كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة) فاز منتخب مصر على نظيره زيمبابوي بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا الـ32 لكرة القدم. فاز منتخب مصر على نظيره زيمبابوي بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا الـ32 لكرة القدم. وسجل هدف المباراة الوحيد لمنتخب مصر اللاعب محمود تريزيجيه في الدقيقة 41 من عمر المباراة. وتضم المجموعة الأولى كل من منتخبات مصر وزيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.



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