شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن مشعل لـ«الخليج 365»: عار علينا أن نترك الأهلي يسقط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حوار: فيصل الخماش (جدة)

نحن هنا أمام رجل المرحلة في النادي الأهلي، يتابع كافة التفاصيل بشكل دقيق، يفتح كافة الملفات ويتابع كل شاردة وواردة في النادي، السبب لا يكمن في اهتمامه فقط بالنادي فحسب، إنما بسبب عشقه الجنوني للأهلي، الذي دفعه على حد قوله إلى الدخول في صراع عائلي حول العودة مجدداً للمشهد الرياضي العام. الأمير منصور بن مشعل الذي يشرف على كرة القدم بالنادي الأهلي في المرحلة الحالية، كشف في حوار مطول مع "الخليج 365" -هو الأول من نوعه مع أي وسيلة إعلامية- عن تصوره المستقبلي للنادي وخططه الاستثمارية وطموحه الذي لا حدود له في إعادة الراقي إلى منصات التتويج في جميع الرياضات. وفي 52 دقيقة و40 ثانية، شرّح الأمير منصور علة الأهلي في السنين الماضية، ووصف الدواء لإعادته لمكانه الطبيعي كبيراً بين الكبار. وفيما أعلن المشرف على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل التجهيز لإطلاق جائزة للرياضي المثالي في النادي باسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، تعهّد بتطهير النادي من المتنفعين والسماسرة، مؤكداً أنه عندما أغلق باب المصالح ووعد بتمكين جيل شاب من إدارة النادي اختفى كثير من أصحاب المصالح. ورحب الأمير منصور بن مشعل، بتوظيف النساء في النادي، في حال سمحت هيئة الرياضة بذلك، واصفاً تطبيق الخصخصة في الأندية السعودية الخمسة الكبار بـ«المعقد وغير الممكن في الفترة الحالية لعدم جاهزية الأندية والمستثمرين». وتوعد بمقاضاة منتحلي صفة أعضاء الشرف الذين لا يسددون قيمة العضوية، قائلاً: «الأهلي لن يكون تكية بعد الآن. النادي ناد مؤسساتي، والذي يريد عضوية لا بد أن يقدمها بطريقة نظامية ويدفع رسومها. زمن البهرجة انتهى». ورفض الأمير منصور وصفه بالرمز الأهلاوي، واعداً الجماهير الأهلاوية بدفع مهر البطولات وأولها آسيا. ولفت إلى أنه يطمح أن يكون في ذاكرة الأهلاويين «رجل البطولات».

• السعوديون يتسابقون للمشاركة في تحقيق رؤية 2030 على أرض الواقع، وبحسب المقربين منك، فإن من أسباب عودتك للنادي الأهلي المشاركة في تحقيق حلم الرؤية عبر الرياضة، ما خططكم في هذا الشأن؟

•• أكيد.. النادي جزء من مؤسسات الدولة، ونحن ولله الحمد في نهضة شاملة وتطور ملموس، والكل يراه ولا ينكره إلا جاحد وذلك بفضل الله ثم ملكنا وولي عهده، والذي نراه الآن من تصحيح أوضاع وتيسير شؤون الدولة إلى الأفضل، ومحاسبة المقصرين أمر يرفع الرأس، والمشاريع التي نراها تبشر بالخير لنا ولمستقبل أجيالنا.

• من أهم خطط رؤية 2030 الخصخصة، وشهد ملف خصخصة الأندية الرياضية تراجعا وتجاذبا في السنوات الماضية، ما خطتك للنادي الأهلي؟

•• في الوقت الحالي أرى الأندية ليست جاهزة للخصخصة ولا المستثمرين، وخصوصاً مسألة خصخصة الأندية الكبار ليست سهلة وحساسة، لكن بالنسبة للأندية الصغيرة أعتقد أن خصصتها أسهل باعتبار أن مواردها محدودة وأصولها محدودة، والذي تراه الدولة هو الصحيح، وأتوقع خصخصة الأندية مستقبلا.

• هل تتوقع أننا نحتاج وقتاً طويلاً للخصخصة بالنسبة للأندية الكبيرة؟

•• الأندية الكبيرة لن يتم خصخصتها قبل 4 أو 5 سنوات، والأسباب أن المستثمرين والأندية ليست جاهزة على المستوى الإداري وكوادر التدريب الوطنية، يجب أن يكون لديك كادر سعودي بالنسبة للإداريين، حتى بالنسبة للكادر التدريبي، وكل ذلك يحتاج وقتاً لتنفيذه، ونحن في الأهلي نعمل على تجهيز كوادر إدارية وفنية، وسنحاول استقطاب بعضهم من خارج النادي، وسنعمل على منح الفرصة للشباب، والإدارة الحالية كما تعلم إدارة شابة.

• تعمل الدولة على تمكين المرأة في كافة المجالات، هل لديكم خطة لتمكين المرأة في النادي الأهلي ولو على نطاق ضيق؟

•• إذا سمحت الهيئة العامة للرياضة فنحن ليس لدينا مانع، فالرياضة للجميع ومرحبا بالنساء في الأهلي.

• يرى بعض المقربين من النادي غياب الانضباط بين اللاعبين في غرف الملابس وفي التمارين، وأصبح التصوير بالجوال العلامة البارزة، حتى أن أسرار النادي العصية سابقاً بدأت تظهر للعلن، الأكيد أن الجيل الحالي مختلف عن السابق، كيف ستتعامل مع الشباب وما هو عنوان المرحلة القادمة؟

•• أنا للأسف تصلني معلومات عمّا يحدث في غرف الملابس من تصوير ومكالمات تلفونية وتسريب لأسرار النادي، لكن في الفترة القادمة سيكون هناك انضباط، المكافآت موجودة والحساب موجود، المرحلة عنوانها «الحزم»، الأهلي نادٍ مثالي، ويجب أن يكون لاعبوه منضبطين، من نلاحظ عليه عدم الانضباط سيحاسب، ومن لا يرتدع أبواب النادي مفتوحة «اللي جابه يجيب غيره»، الأهلي كيان لن نسمح لكائن من كان أن يعبث فيه ولن يكون هناك تسيب بعد الآن.

• هل سيحافظ النادي على النجوم مثل السومة ودجانيني؟

•• هذا أمر مفروغ منه، لن نفرط في نجوم الأهلي، وخصوصاً النجوم المميزين، لكن لن نستبق الأحداث، إذا اللاعب «شارينا مثل ما نحن شارينه» فلن نفرط فيه، لكن أحيانا يأتيك لاعب ويبدي رغبته بعدم الاستمرار مع الفريق، وهذا لا يمكن إجباره على الاستمرار، وسبق قلت وأعيدها الكيان فوق الجميع، أنا قطعت عهداً على نفسي «لا مساومة على الكيان من كائنٍ من كان»، الكيان الذي يعتمد على شخص واحد سواء إداري أو فني أو لاعب هذا ليس كياناً، من يريدنا نضعه فوق رؤوسنا، أما في حال يأتيك لاعب لا يرغب بالاستمرار كيف تثق فيه، سيكون العمل في الأهلي مؤسساتياً.

• بخصوص نجوم الفريق، كثرت الشائعات في الفترة الأخيرة حول مصير العويس، ما ردك؟

•• العويس ابن النادي، وما يشاع «كلام جرايد»، والعويس بانضباطه وخلقه يتمناه أي نادٍ، ونحن لن نفرط فيه، وله حقوق متأخرة ورغم ذلك لم يطالب بها، وسنفي بكافة التزاماتنا تجاهه، وسنحافظ عليه لسنوات قادمة.

• هناك قضايا للنادي الأهلي بملايين الريالات، كيف ستُحل؟

•• تناقشت حولها مع رئيس النادي، وهناك شركة قانونية ستتولى مسؤولية ذلك.

• في الفترة الماضية، أنا أعتقد أنك موجوع بسبب ما حصل من تطاول على الأهلي من رؤساء أندية وبعض المحسوبين على الإعلام، كيف ستتعامل مع هذا الملف؟

•• نحن في النادي الأهلي ومجلس الإدارة لن نسمح لأي شخص بالتطاول على النادي، وسنرد عليه بالطرق القانونية، نادينا راقٍ ولن ننزل إلى المستوى الدنيء من كائن من كان، وهناك طرق قانونية نتبعها وسنأخذ حق النادي ولا نرضى أن يغلط أحد على الأهلي.

• دائماً يقال أن الصراعات في الأهلي خفية، ما مدى دقة ذلك وكيف سيتعامل الأمير منصور في الفترة القادمة مع هذا الأمر؟

•• الصراعات موجودة في جميع الأندية، الأهلي يظل كياناً وكلنا في خدمته وأبوابه مفتوحة للجميع، وأنا لا أخشى الصراعات، وأعلم جيداً أنني أسير في الطريق الصحيح، لا أبحث عن الأمجاد الشخصية ولا الفلاشات، وفي بداية عودتي حاول بعض الأشخاص كسب مناصب في الإدارة الجديدة، وعندما أبلغتهم بأننا سنعتمد على إدارة شابة وجيل جديد، اختفوا من المشهد تماماً، وبعضهم كان جمهور الأهلي في الأصل رافضهم، حتى بعد تشكيل الإدارة الجديدة لم يباركوا لها ما عدا الأخ طارق كيال، لكن أكرر.. أبواب النادي مفتوحة لهم.

• هناك أعضاء شرف في النادي يرى الجمهور أنهم أعضاء بالاسم فقط، ولم يقدموا أي دعم يذكر خلال السنوات الماضية، ما سياستكم للتعامل معهم؟

•• الأهلي لن يكون تكيّة بعد الآن، النادي نادٍ مؤسساتي يتبع مؤسسات الدولة ويتبع سياسة الدولة، والذي يريد عضوية لا بد أن يقدمها بطريقة نظامية ويدفع رسومها، زمن البهرجة انتهى.

• هل سيتم الإعلان بشكل دوري عن أعضاء الشرف الرسميين؟

•• سيتم ذلك، وأنا اتفقت مع رئيس النادي في حال ظهر أي شخص يدعي أنه عضو شرف في النادي ولم يدفع رسوم العضوية سنقاضيه.

• نجحت في التوقيع مع المدرب المحترف برانكو، وفي الوقت نفسه أوجعتم الإيرانيين، وهناك أحاديث عن تحركات للنادي الإيراني إلى الفيفا، ما ردك؟

•• لا يهمنا الإيرانيون أو غيرهم، المهم أننا وقعنا مع المدرب بطريقة قانونية، برانكو انتهى عقده مع النادي الإيراني، ولو كان هناك ثغرة فلن يوقع معنا، وإن شاء الله ينجح معنا وأنا واثق فيه.

• هل جلست مع المدرب وتحدثت معه في التفاصيل واحتياجه من اللاعبين؟

•• رئيس النادي على تواصل معه، وأنا تحدثت معه عن طريق الهاتف أيضاً، الرجل متفائل، وفاجأني أنه يعرف الأهلي جيداً واللاعبين واحداً واحداً، وقال إن العناصر الموجودة حالياً جيدة، وسنحاول إضافة عناصر جديدة تخدم النادي مستقبلاً.

• هدفك منذ البداية صناعة فريق لا يقهر، هل تعد الجماهير بالبطولات من أول موسم أو تحتاج مزيداً من الوقت لصناعة فريق؟

•• علم الغيب عند الله، نحن سنعمل من هذا الموسم على تجهيز فريق بطولات، والتوفيق بيد الله.

• لديك تصريح سابق عن السماسرة أكدت فيه أنهم أتعبوا الأهلي، وتعهدت بطردهم من النادي، ما هي الضمانات التي ستمنع عودتهم؟

•• أطمئن جمهور الأهلي لا مكان للسماسرة في ناديهم، وعودتهم «حلم إبليس في الجنة»، فهل تعلم أننا نعاني من السماسرة حتى الآن، أحد السماسرة (وهو وكيل مشطوب) يدير أعمال أربعة من لاعبينا رفع عقود بعضهم بشكل غير طبيعي، والآن ورطنا بأرقام غير معقولة وعالية، وقد يكون بعض اللاعبين لا نحتاجهم ولكن ورطنا فيهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

• هل ستقاضون الوكيل الذي عليه أدلة وما زال يزاول نشاطه؟

•• نحن الآن في مرحلة عمل دائم، ولدينا جرد حسابات وهناك مكتب قانوني سيستلمها قريباً.

• الأهلي خلافاً عن كل الأندية تختلف فيه المفاوضات وتحفل بالمشكلات، كيف ستحل هذه المشكلة؟

•• في الفترة السابقة أعتقد أن السماسرة أوصلونا إلى ما وصلنا إليه الآن، وأنا قطعت عهداً على نفسي لن يكون هناك سماسرة بعد الآن، اتصالنا مباشر عن طريق رئيس النادي، وإن شاء الله نتوفق في صفقات جيدة ولاعبين كبار في الأهلي.

• في حوار سابق مع "الخليج 365"، تكلمت عن فرص الاستثمار في النادي في مناطق بجانب النادي أو داخل حرم النادي لم تستثمر، هل لاتزال لديك خطة الاستثمار؟ (سؤال من الزميل أحمد الداموك)

•• الخطة لا تزال موجودة، لكن نحتاج استشارة رئيس النادي، وسنرى الأماكن الفارغة، ولدي خطة ستغنينا عن أشياء كثيرة.

• هل لنا معرفة تفاصيل الخطة الاستثمارية؟

•• أحتاج موافقة رئيس النادي أولاً، قد لا يوافق عليها.

• علمنا أن لديكم خطة لتجهيز فريق لإدارة العلامة التجارية بالنادي هل هذا صحيح؟

•• نعم، رئيس النادي يعمل على تجهيز الفريق المختص بذلك، الأخ أحمد وأعضاء مجلس إدارته يبذلون جهداً خرافياً في هذا الأمر.

• تصدرت المشهد الأهلاوي في وقت يشهد النادي فراغا ملحوظا، ألا تخشى العواقب؟

•• لأكون صادقاً معك يا فيصل تحمّلت المسؤولية وعدت للنادي الأهلي بعد تفكير عميق، ولا أخفيك كانت هناك معارضة عائلية من أبنائي وأهلي الذين كانوا رافضين عودتي، لأن الوضع سيئ للغاية، لكن لم يهن عليّ أن أرى جمهور الأهلي ومحبيه دون العودة لهم، وقلت في نفسي: «عار علينا أن نترك الأهلي يسقط ونحن لدينا إمكانات أن يعود الأهلي كما كان، وأشكر الإعلام الأهلاوي وما قدمه معنا وجمهورنا العظيم هم كانوا الدافع القوي للعودة».

• تتواتر معلومات بأن النادي قبل سنوات عدة كانت ديونه لا تتجاوز 6 ملايين، والآن ديون النادي 160 مليوناً هل هذه المعلومة صحيحة؟

•• إلى الآن لا يوجد لدينا رقم صحيح، ولم ننتهِ من الأمور المالية؛ لأن الميزانية تنتهي في 30/‏‏‏6، وبعدها ستعمل الهيئة على التدقيق المالي، وسنستقطب شركة مالية لمراجعة القوائم المالية.

• هل لديك رقم عن حجم الأموال المهدرة؟

•• ليس لدي معلومية، واتفقت مع رئيس النادي على ضرورة معرفة أين اختفت أموال النادي المهدرة وعدم ترك ريال واحد، وأقول إن النادي أمانة في أعناق جميع مسؤوليه أعضاء شرف أو إدارة أو جمهور، هذا نادينا أمانة في أعناقنا، وبالذات الأخ أحمد عليه مسؤولية كبيرة، وأنا سأدعمهم دعماً غير محدود مما يزيد من حجم المسؤولية عليه، وأنا واثق أنه على قدر المسؤولية وسيصل بالأهلي إلى الشيء الذي نتمناه.

• أنت رجل بدأت حياتك في المدرج، هل يوجد هناك مجلس جماهير للأهلي؟

•• الآن نريد فتح مكتب خاص أو إيميل خاص لاستقبال آراء الجماهير، اتفقت مع رئيس النادي على ضرورة عدم تهميش الجماهير واحترام آرائهم، وإن شاء الله هذه الخطوة تكون نواة لإنشاء مجلس للجماهير؛ لأن رأي الجماهير بالنسبة لنا مهم جدا وسنستفيد منهم، أنا ألتقي أحياناً بعض الجماهير ويسألون أسئلة ليس لدي إجابات عنها، ما يدل على أن جمهور الأهلي واعٍ.

•المدرج الأهلاوي من أفضل المدرجات في السعودية، كيف ستعيد هذا الجمهور العاشق للمدرج؟ وهل هناك خطة لتطوير المدرج الأهلاوي بشكل أفضل؟

•• جمهور الأهلي عانى الأمرين، لكن أقول لهم أنتم صبرتم وإن شاء الله يعوض صبركم خيراً، وأتوقع مع التعاقدات الجديدة والنتائج الجيدة سيدب الحماس من جديد في جمهور الأهلي.

• نعود لفريق كرة القدم، ما الفئات المستهدفة في موضوع اللاعبين الأجانب؟

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•• لاعبونا فئة 5 نجوم إذا وفق الله في مفاوضات مع كم لاعب.

• كم نسبة التغيير في المحترفين الأجانب؟

•• من 3 إلى 4.

• هل هناك ملفات شبه محسومة؟

• على وشك، لكن اعذرني لا أستطيع الكشف عن أسماء حتى إنهاء كافة الاتفاقيات.

• الأندية السعودية ومنها الأهلي تبدأ التفاوض مع أي لاعب قبل انتهاء فترة عقد اللاعب بستة شهور، في المقابل الأندية العالمية تبدأ التفاوض مع اللاعبين قبل سنة أو سنتين، هل من الممكن أن نرى الأهلي يتبع السياسة العالمية في تجديد عقود اللاعبين المؤثرين؟

•• لكل حالة ظروف معينة، أولاً تعتمد على سلوك اللاعب وأدائه، وهل لديه مستقبل مع النادي، لأن اللاعب بشر قد يتغير سلوكه إلى الأسوأ أو إلى الأفضل.

• هل ستطبقون في النادي الأهلي مؤشرات قياس الأداء على الموظفين واللاعبين في النادي؟

•• أكيد، نحن نعمل عليها وبإذن الله خلال 4 شهور سيتم تطبيق مؤشرات القياس KPI، وستكون لكل الموظفين في النادي لاعبين وإداريين.

• حصلنا على معلومات تتعلق بتأسيسك إدارة أزمات تتعلق بالشؤون الفنية والإدارية، هل هذا صحيح؟

•• نعم، أسسنا هذه الإدارة، فلدينا عدد من الموظفين السعوديين والأجانب سيعملون على إدارة الأزمات، فضلا عن تكليف الكوادر الأجنبية بتجهيز دراسات وتقارير عن وضع النادي بعيداً عن الإدارة، ولديهم كافة المعلومات عنه، وننتظر منهم تقارير تساعدنا في اتخاذ القرارات المناسبة.

• هناك مشكلة معروفة عند بعض اللاعبين السعوديين، فرغم موهبته إلا أن لديه مشكلة في الوعي، هل لديكم أي مبادرات جديدة لزيادة الوعي الفكري والاجتماعي والثقافي والصحي لدى اللاعب في النادي؟

•• تناقشت مع رئيس النادي في هذه المسألة، ولدينا شركة تعمل دراسة لهذا الموضوع، وسنكثف الدورات في هذا المجال، باعتبار الدورات أهم الأساليب العالمية في بناء شخصية اللاعب.

• هل سنرى مركزاً طبياً متخصصاً في المجال الرياضي يعود مردوده على النادي؟

•• لدي مشاريع كثيرة في بالي، منها الصحية وغير الصحية، وإن شاء الله إذا الله عطانا عمراً مع الوقت ستكون مصدر دخل للنادي الأهلي وتريحنا.

• عرف عنك عشقك الجنوني للأهلي، لكن بعض المعارضين لك يدّعون أن هذا العشق حوّلك إلى ديكتاتور، بماذا ترد عليهم؟

•• أنا لست ديكتاتوراً لكنني مجنون في حب الأهلي، أنا أقول لك بصراحة؛ مشجعو الأهلي كلهم مجانين في حب الأهلي، هذه لا يختلف عليها أحد، نحن مجانين في حب الأهلي، وحب الأهلي يمشي في عروقنا.

• عدت في فترة من الفترات باندفاع لخدمة الأهلي، في فترة الأمير تركي بن محمد العبدالله، ثم هدأت الأمور واختفيت من المشهد، اليوم هل عدت مندفعاً كما كنت دائماً أم بهدوء؟

•• اندفاعي للأهلي ما له حدود، اندفاعي كالسيل الجارف لن يوقفه شيء إلا بأمر الله.

• هل تفاهمتم مع هيئة الرياضة على الدعم الحكومي الذي سيقدم لكم؟

•• الأمور المالية معلقة حتى 30/‏‏‏6، ورئيس النادي يتابع مع الهيئة التطورات في هذا الشأن.

• الوقت ضيق، ما هي تجهيزاتكم لمعسكر الفريق الإعدادي، وهل سيعلن النادي عن كل التعاقدات قبل بدء المعسكر؟

•• نسير حسب الخطة الزمنية المعدة للمعسكر، وسنبذل قصارى جهدنا لتجهيز جميع الأمور المتعلقة بالتعاقدات قبل بداية المعسكر.

• ما خطتكم للتعامل مع الظروف الخارجية من إشكاليات موسمية اعتادت عليها الأندية خارج الملعب؟

•• الأهلي سيكون في الحق قوياً، لن نسكت عن حقنا، وهذا مبدؤنا، وحقوق الأهلي لن نتهاون فيها، على الرغم من أننا حريصون على التركيز في الملعب فقط، وتجهيز فريق لا يقهر.

• يصنفك جمهور الأهلي أنك من المتأثرين بمدرسة الرمز الراحل عبدالله الفيصل، ما تعليقك؟

•• الأمير عبدالله الفيصل هو بحد ذاته مدرسة في ما عمله للرياضة السعودية، فما فعله الأمير عبدالله لا يمكن أن ينكره إلاّ جاحد، ويبدو لي نحن منسوبي النادي الأهلي كلنا من مدرسة الأمير عبدالله الفيصل، وهذا شرف لنا، والأمير عبدالله كان من أبرز العلامات الرياضية في الوطن العربي.

• هل يشغلك أن تكون رمزاً في الأهلي، أو يقال منصور بن مشعل رجل البطولات؟

•• رمزنا هو الأمير عبدالله الفيصل، هذه وجهة نظري، وأنا أرفض أن يقال عني رمز، أنا أتمنى فقط في حال حققنا بطولات أن يقول الجمهور الأهلي «جزاه الله خيراً»، أنا وعدت الجمهور بمهر آسيا وسنحققه بإذن الله، وأتمنى أن يتذكرني الأهلاويون «رجلا للبطولات».

• هل تعتقد أن بطولة آسيا بنظامها الجديد صعبة على الأندية السعودية؟

•• ليست صعبة.

• لماذا لم تنجح الأندية السعودية في تحقيقها؟

•• بعضها يكون عدم توفيق وبعضها سوء إدارة.

• هل ستتلافون سوء الإدارة؟

•• أكيد، نعمل على تلافي جميع الأخطاء السابقة.

• يعمد الإيرانيون أخيراً على تسييس الرياضة، وظهر ذلك في بعض مباريات الأندية السعودية في إيران قبل سنوات، كيف ترى هذا الأمر؟

•• الرياضة لا دخل لها في السياسة، فذلك لا يقره الاتحاد الدولي ولا الهيئات الرياضية في العالم، السياسة لأهلها والرياضة لها ناسها كذلك.

• هل تعبت في تجهيز الفريق الإداري للأهلي؟

•• بصراحة الموضوع في السنوات الماضية جعلني أشك في نفسي، أستقطب أشخاصاً وأتحمل ولا يكونون أكفاء للمسؤولية، وبدأت تساورني شكوك أن أظهر أمام الجمهور بأنني لست على قدر المسؤولية، وأثق في الإدارة الحالية بقيادة الأخ أحمد ثقة عمياء؛ لأنني لمست فيهم من اليوم الأول حرصهم على العمل.

• هل سيستمر متعهد متجر الأهلي الحالي أم ستكون هناك تسويات معه؟

•• الموضوع يمر حالياً بإجراءات تقاضٍ لوجود التزام على المتجر وعقود تتعارض فيما بينها.

• تتعرض الدولة لهجوم ممنهج من أعداء خارجها، وكثير من الرياضيين يستغلون ذلك، كيف يمكن أن يحافظ النادي الأهلي على عدم استقطاب أشخاص ذوي تاريخ أسود ضد المملكة؟

•• حريصون على مراجعة تاريخ جميع الأشخاص الذين نتعاقد معهم، والسؤال عن سلوكياتهم، وأؤكد لك أننا لن نجلب أي شخص يسيء للوطن، فنحن لا نرضى الإساءة من كائنٍ من كان، فوطننا وقيادتنا خط أحمر.

• هل هناك توجه لتوقيع اتفاقيات مع جامعات محلية وعالمية لتأهيل الشباب السعودي عن طريق النادي الأهلي إدارياً وفنياً؟

•• هذه الفكرة تحت الدراسة مع رئيس مجلس إدارة النادي أحمد الصائغ، وأعتقد أنها مجدية وستعود بالنفع علينا.

• كان لديك مشروع جريء لتطوير الفئات السنية، هل مازال لديك هذا الهم؟

•• أنا ممكن أفاجئك أن الفئات السنية هي الأولوية لدي، صحيح سنعمل على تجهيز الفريق الأول لإعادته لوضعه الطبيعي، لكننا سنعمل على الفئات السنية بذات الجهد أيضاً.

• كيف رأيت الفئات السنية؟

•• التمارين متوقفة حالياً، والتقارير التي اطلعنا عليها لا بأس بها، لكن ليس هذا طموحنا، طموحنا أكبر من الوضع الحالي.

• ألم يضايقك عدم وجود أي لاعب من الأهلي أساسياً في تشكيلة المنتخب السعودي للشباب في المونديال الأخير؟

•• سترون في المستقبل لاعبي الأهلي في جميع المنتخبات السنية، أما بالنسبة للألعاب المختلفة اطمئن الجمهور ستعود كما كانت وستحقق البطولات، وأعد جمهور الأهلي أن يرى الفرق التي تعوّد على رؤيتها تحقق البطولات في اليد والتنس والطائرة والسلة في منصات التتويج مجدداً.

• يوجد ألعاب جديدة على مستوى الرياضة السعودية، هل بالإمكان أن نرى ألعاباً جديدة تدخل على النادي الأهلي أو ستبقون على الألعاب التي نجح فيها النادي سابقا؟

•• أتحدث معك بصراحة، الآن تركيزنا على الألعاب التي عرف عن النادي الأهلي النجاح فيها وتحقيقه البطولات، ولكل حادث حديث.

• كم يأخذ الأهلي من وقت وجهد في جدولك اليومي؟

•• بصراحة أنا من يوم رجعت وتفكيري كله منصب على الأهلي، حتى مع أولادي لا أركز، «بنضحي عشان الأهلي».