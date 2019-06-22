شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بمحمود علاء بعد لقب رجل مباراة مصر وزيمبابوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز لمنتخب المصري على زيمبابوي بنتيجة 1/0 ضمن المباراة الافتتاحية لكأس امم افريقيا 2019 بستاد القاهرة الدولى وسط حضور 70 ألف متفرج.

وأحرز محمود تريزيجيه هدف مصر الوحيد في اللقاء، بينما حصل محمود علاء مدافع الفراعنة على جائزة أفضل لاعب بالمباراة بعدما تم اختيارة من اللجنة المنظمة لما قدمه خلال اللقاء من مستوى مميز.

واحتفلت صفحة الزمالك الرسمية عبر "تويتر" بمحمود علاء و كتبت: "محمود علاء هو رجل مُباراة الفراعنة اليوم أمام زيمبابوي والتي فاز بها منتخبنا بهدف دون رد.. استَمر في القتال دائمًا كما عهدناك".

محمود علاء هو رجل مُباراة الفراعنة اليوم أمام زيمبابوي والتي فاز بها منتخبنا بهدف دون رد.. استَمر في القتال دائمًا كما عهدناك.

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