شكرا لقرائتكم مدحت شلبى: أحداث اليوم يعجز الإنسان عن وصفها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي مدحت شلبي على قناة "نايل سبورت" عبر برنامجه مساء الأنوار عن فوز مصر بنتيجة 1/0 على زيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال شلبي: "جماهير مصر قدمت ملحمة عظيمة وظهروا بشكل رائع أبهر العالم، بعد التابلوه الرائع الذي كان في حفل الافتتاح وشاهدوا العالم كله، وهذه الصورة تتحدث عن افريقيا القادمة بقيادة مصر".

وأكمل: "أحداث اليوم يعجز الإنسان عن وصفها، انا تأملت في المنظرالرائع وأشكر كل المنظمين على هذا الشكل الذي خرج به اليوم، و كل الشكر للقيادة السياسية التي أعطت الضوء الأخضر لاستضافة البطولة".