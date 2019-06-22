شكرا لقرائتكم مدحت شلبى: أحداث اليوم يعجز الإنسان عن وصفها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي مدحت شلبي على قناة "نايل سبورت" عبر برنامجه مساء الأنوار عن فوز مصر بنتيجة 1/0 على زيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019.
وقال شلبي: "جماهير مصر قدمت ملحمة عظيمة وظهروا بشكل رائع أبهر العالم، بعد التابلوه الرائع الذي كان في حفل الافتتاح وشاهدوا العالم كله، وهذه الصورة تتحدث عن افريقيا القادمة بقيادة مصر".
وأكمل: "أحداث اليوم يعجز الإنسان عن وصفها، انا تأملت في المنظرالرائع وأشكر كل المنظمين على هذا الشكل الذي خرج به اليوم، و كل الشكر للقيادة السياسية التي أعطت الضوء الأخضر لاستضافة البطولة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت شلبى: أحداث اليوم يعجز الإنسان عن وصفها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.