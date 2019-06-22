شكرا لقرائتكم هاني رمزي: نتيحة مباراة زيمبابوى مرضية واصابة حجازى بسيطة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني رمزي المدرب المساعد للمنتخب الوطني الأول ان النتيجة أمام زيمبابوي مرضية والمستوي في تحسن. وقال رمزي فى تصريحات خاصة عقب المباراة: هنشتغل أكتر الأيام القادمة عشان نحافظ علي المستوي التصاعدي والمهم فى النهاية النقاط الثلاث. Advertisements وتحدث هاني رمزي عن إصابة حجازي مؤكدًا أنها كدمة بسيطة وهيعمل استشفاء وبرنامج تأهيلي له للحاق بالمباراة القادمة. وفاز المنتخب الوطني الأول بهدف نظيف أحرزه محمود تريزيجيه فى الدقيقة 40 من عمر المباراة.

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