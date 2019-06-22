نتيجة مباراة مصر وزيمبابوى فى كأس الأمم الأفريقية

انتهت مباراة مصر وزيمبابوي بفوز منتخب مصر بهدف مقابل لا شئ سجله النجم محمود تريزيجيه

يترقب عدد ضخم من المصريين والعرب اليوم مباراة مصر وزيمبابوى التى تُقام فى العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

وتحظى بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسب مشاهدة عالية من مصر وباقي الدول العربية، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم متابعة لمباراة مصر وزيمبابوي، فتابعونا.

مباراة مصر وزيمبابوي

تُلعب مباراة مصر وزيمبابوي اليوم بين منتخبي مصر وزيمبابوي فى تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري طاغى من مشجعي المنتخبين

تشكيلة منتخب مصر

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

فى خط الدفاع: حجازى ومحمدي وأشرف وعلاء الدين.

وفى خط النص محمد النني وطارق حامد.

وفى خط الهجوم تريزيجيه والسعيد ومحمد صلاح ومروان محسن.

وعلى دكة البدلاء: عمرو وردة ووليد سليمان وعلى غزال وومحمود جنش وأحمد المحمدي وعمر جابر.

متابعة المباراة لحظة بلحظة