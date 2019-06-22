نتيجة مباراة مصر وزيمبابوى فى كأس الأمم الأفريقية

انتهت مباراة مصر وزيمبابوي بفوز منتخب مصر بهدف مقابل لا شئ سجله النجم محمود تريزيجيه
يترقب عدد ضخم من المصريين والعرب اليوم مباراة مصر وزيمبابوى التى تُقام فى العاشرة مساءً بتوقيت مصر.
وتحظى بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسب مشاهدة عالية من مصر وباقي الدول العربية، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم متابعة لمباراة مصر وزيمبابوي، فتابعونا.
مباراة مصر وزيمبابوي
تُلعب مباراة مصر وزيمبابوي اليوم بين منتخبي مصر وزيمبابوي فى تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري طاغى من مشجعي المنتخبين
تشكيلة منتخب مصر
- فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- فى خط الدفاع: حجازى ومحمدي وأشرف وعلاء الدين.
- وفى خط النص محمد النني وطارق حامد.
- وفى خط الهجوم تريزيجيه والسعيد ومحمد صلاح ومروان محسن.
- وعلى دكة البدلاء: عمرو وردة ووليد سليمان وعلى غزال وومحمود جنش وأحمد المحمدي وعمر جابر.
متابعة المباراة لحظة بلحظة
- مازلنا فى احتفالات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية ولم تبدأ المباراة بعد.
- انطلقت صافرة الحكم لبداية المباراة.
- نستطيع سماع الآلاف من الجماهير المصرية الذين يساندون منتخبهم اليوم للفوز بالمباراة.
- يبدأ المنتخب المصرى المباراة مسيطراً ويمسك بسير المباراة وكان الاستحواذ على الكرة من نصيبه فى أول ربع ساعة من عمر الشوط الاول بنسبة 77%.
- حتى الان لعب منتخب مصر 3 ركنيات لم يسجل منهم هدف، بينما منتخب زيمبابوي لعب ركنية واحدة ولم يكن فيها أي خطورة.
- حتى الان لا توجد هناك أي بطاقات صفراء أو حمراء ونحن ندخل فى 30 دقيقة من عمر الشوط الأول من المباراة.
مازالت النتيجة 0-0 تعادل سلبي.
- سجل الهدف الأول لمنتخب مصر النجم محمود تريزيجيه فى الدقائق الخمس الاخيرة من عمر الشوط الأول.
- انتهى الشوط الاول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 1-0 على منتخب زيمبابوي بهدف سجله محمود تريزيجيه.
- بدأ الشوط الثانى ونحن الان فى الدقيقة 56 وما زال المنتخب المصري متقدم بنتيجة 1-0.
- قام المدير الفنى لمنتخب مصر بإجراء تبديل فنى حيث قام بنزول اللاعب وليد سليمان مكان اللاعب مروان محسن.
- فى الدقيقة 71 نزل النجم عمرو وردة ليخرج النجم عبد الله السعيد فى تبديل الهدف منه السيطرة على وسط الملعب.