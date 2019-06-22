ملخص نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم افتتاح كأس الامم الافريقية لكرة القدم

ملخص نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي منتخب مصر افتتاح كأس الامم الافريقية، يلتقي المنتخب المصري أمام نظيره زيمبابوي في أول مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس امم افريقيا 2019 لكرة القدم وذلك على ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري غفير لمساندة الفراعنة في ماتش مصر وزيمبابوي اليوم.

مباراة مصر وزيمبابوي

نتيجة ماتش مصر وزيمبابوي، تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت الرياض وستقوم قناة بين سبورت بإذاعة مباراة مصر وزيمبابوي بتغطية شاملة بالاستوديو التحليلي وبتعليق كلاً من علي محمد علي من داخل الملعب ومحمد الكواليني على الصوتية الثانية.

وكشف الاتحاد الأفريقي عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء مصر وزيمبابوي حيث سيكون الكاميروني أليوم نيانت هو حكم الساحة وسيعاونه كلاً من مينكواندي ومالك سامبا فيما سيكون الحكم الرابع هو ماجيت ندياي.

ملخص نتيجة مصر وزيمبابوي

وستقوم قناة تايم سبورت بإذاعة مباراة مصر اليوم من خلال البث الأرضي بتعليق عصام عبده ليتمكن كل عاشقي الساحرة المستديرة من متابعة ماتش مصر.

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توافدت الجماهير المصرية على مدرجات ملعب القاهرة الان وقام العديد منهما بالهتافات من أجل تشجيع اللاعبين والجهاز الفني قبل خوض اللقاء.

التشكيل الأساسي لمنتخب مصر جاء كالآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي، الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمد النني، الوسط الهجومي: محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح، وفي الهجوم: مروان محسن.

حفل افتتاح البطولة يتم في هذه الأثناء وسط سعادة بالغة من الجمهور الحاضر نظراً للتصميمات الرائعة والمشهد المبهر الذي يقوم به المنظمين.

يقوم الآن المحللين الفنيين بتوضيح كافة الأمور الإيجابية والسلبية بكل منتخب للمتفرجين قبل انطلاق الشوط الأول بين مصر وزيمبابوي.