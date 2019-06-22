نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في امم افريقيا والمستوى البدني للاعبين يقلق المتابعين

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم، تترقب الجماهير المصرية والعربية اللقاء المرتقب بين منتخب مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس الامم الافريقية 2019 للاستمتاع بالقمة الكروية على المستطيل الأخضر بتواجد النجم محمد صلاح التي تعقد عليه الجماهير آمال كبيرة لقيادة الفراعنة نحو تحقيق اللقب القاري.

وألتقى المنتخبان في 11 مناسبة من قبل على مدار التاريخ وكان التفوق واضح للمنتخب المصري الذي أنتصر في ست لقاءات منها مقابل هزيمة وحيدة، فيما كان التعادل هو الحاسم بينهما في أربع مرات.

مباراة مصر وزيمبابوي اليوم

وستبدأ المواجهة في الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومع افتتاحية مميزة على ملعب القاهرة الذي سيكون ممتلئ على آخره بالمدرجات لمؤازرة اللاعبين ودعمهم من أجل حصد اللقب الأفريقي الثامن للفراعنة بالبطولة.

نتيجة ماتش مصر وزيمبابوي

تشكيلة منتخب زيمبابوي في مواجهة مصر هي: سيباندا – داريكوا – لونجا – موديمو – هاديبي – مونيتسي – ناكامبا – كارورو – موسونا – بيليات – موشيكوي.

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بدأ حفل افتتاح كأس الامم الافريقية منذ قليل بعد أن اكتملت مدرجات ستاد القاهرة من المشجعين لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي.

تشكيلة منتخب مصر الرسمية: محمد الشناوي – أحمد أيمن منصور – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي – طارق حامد – محمد النني – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح – مروان محسن.

نوضح للمتابعين إن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الأولى من البطولة القارية ومعه زيمبابوي بجانب الكونغو وأوغندا.

دقائق قليلة وتبدأ مباراة مصر وزيمبابوي وسنتابع معكم أحداثها بشكل مستمر، بالتوفيق للفراعنة لتحقيق الفوز على المنافس.