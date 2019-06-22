الآن: نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية وتريزيجيه يخطف النقاط...

نقدم اليوم لكم نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي ، يُزاح الليلة رسميا الستار عن الاستعدادت المكثفة التي شهدها قطاع الرياضة في مصر مؤخرا من أجل استضافة بطولة كأس الأمم والتي تفتتح بمباراة مصر وزيمبابوي تلك المباراة التي بدأ توافد الجماهير على استاد القاهرة من أجلها منذ ظهر اليوم تشجيعا ومساندة للمنتخب الوطني في أولى مهماته لاحراز اللقب الثامن.

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي

وتأمل الجماهير المصرية في انطلاقة جيدة بقيادة النجم المصري محمد صلاح الذي تألق في الدقائق القليلة التي شارك فيها أمام منتخب غينيا مطلع الاسبوع وصنع خلالهما هدفين وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتنطلق أحداث اللقاء المرتقب في تمام الساعة العاشرة ويسبقه حفل الافتتاح.

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم:

يجرى بعد قليل المراسم الرسمية لحفل افتتاح بطولة امم افريقا CAN 2019 على ملعب استاد القاهرة الدولي بعد تجديده حيث بدأت الاستعدادت النهائية لانطلاقه في هذه اللحظات

الآن كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لافتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية بحضور رئيس الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي والقيادات داخل الكاف

نهاية حفل الافتتاح المبهج الذي أبرز الحضارة المصرية بمزيج من الألوان والأهرامات مع الاضاءات المختلفة وأغنية البطولة بغناء المطرب المصري حكيم الذي أشعل حماس الجماهير

وصول اللاعبين منذ عدة دقائق للملعب ودخولهم من الممر لغرفة خلع الملابس والكاميرات تداعب محمد صلاح ويرد بابتسامته في ظل تركيز كبير واضح في أعين اللاعبين ودقائق وينزلون لأرض الملعب للاحماء

الآن نهاية عملية الاحماء، جماهير منتخب مصر تحمس اللاعبين وتنادي عليهم أثناء التدريبات والتشكيل يسهد عودة محمد الشناوي الحارس الأساسي بعد تكهنات بالبدء بأحمد الشناوي في الفترة المؤخرة ومروان محسن في القيادة الهجومية

الآن بداية المباراة، الشوط الأول من لقاء مصر الافتتاحي وحماس كبير من الجماهير مع النشيد الوطني المصري

الدقيقة 9: كروة من صلاح لعبدالله وتسديدة قوية بالقدم اليسرى والحارس ينقذ الهدف وترتد لتريزيجيه ويسدد بعيدا

الدقيقة 28: كرة خطيرة من صلاح يعقبها تسديدة مروان والمنتخب المصري تتعدد محاولاته ولكن الكرة ترفض الدخول في الشباك والاعلان عن الهدف الأول

الدقيقة 37: حجازي يعود للمباراة بعد اصابة كادت أن تسفر عن تغيير والشناوي ينقذ هدف من انفراد بيليات بعد تنفيذ سريع لخطأ في ظهر المحمدي الظهير الأيمن

الدقيقة 41: الهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق تريزيجيه بأسيست أيمن أشرف وفرحة عارمة من الجماهير المصرية

نهاية الشوط الأول بالتقدم المصري بهدف نظيف

بداية الشوط الثاني الآن

الدقيقة 54: كرة مع هجوم منتخب مصر ترتد وتدخل من حجازي والحكم يحتسب خطأ للضيوف في وسط الملعب وزيمبابوي تحاول العودة للمباراة عن طريق الانتشار والتمرير

نهاية اللقاء بفوز مصر بهدف مقابل لاشئ

مباراة مصر وزيمبابوي

ويرى الكثير أن تلك المباراة ستكون نتيجتها محسومة لصالح الفراعنة نظرا لفارق المستوى بين المنتخبين وفارق الخبرة الدولية ولكن نورمان مابيزا المدرب السابق للمنتخب الزيمبابوي أعلن أنه بالرغم من صعوبة المهمة أمام مصر لاسيما أنها المباراة الافتتاحية ضد أصحاب الأرض إلا أن منتخب بلاده قادر على احداث المفاجأة كما فعلها ليفربول أمام برشلونة.