تعرف على نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

تنطلق اليوم بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها ال32 بمصر، وتُفتتح البطولة بمباراة منتخب مصر مع منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة بحضور جماهيري كبير من المصريين الذين حرصوا على التواجد في المدرجات لتشجيع اللاعبين ومنتخب بلادهم للفوز ببطولة إفريقيا كما تعود الفراعنة.

تنطلق المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية ومنتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، وتُذاع المباراة على قناة تايم سبورت الأرضية وكذلك قناة بي إن ماكس الأولى بتعليق علي محمد علي من ملعب المباراة ومحمد الكواليني على قناة بي إن ماكس 2.

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي

وقد توافدت الجماهير المصرية على ملعب المباراة منذ الصباح الباكر من جميع أنحاء الجمهورية، وحرص الآباء والأطفال والشباب على رسم علم مصر على وجوههم في ظل أجواء يسودها الحب والحماس، وتنطلق حفلة الافتتاح قبل انطلاق المباراة بساعتين بمشاركة مجموعة من ألمع الفنانين، وتضم مجموعة منتخب مصر في البطولة كلاً من زيمبابوي وأوغندا والكونغو.

الدقيقة 13: مصر الأقرب للتسجيل في الشوط الأول من المباراة بعد ثلاث هجمات خطرة في الشوط الأول.

الدقيقة 25: التعادل يُخيم على الشوط الأول من المباراة واستحواذ من جانب منتخب مصر

الدقيقة 41: تريزيجيه يحرز الهدف الأول لصالح منتخب مصر في منتخب زيمبابوي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

الدقيقة 71: الشوط الثاني أقل في المستوى من الشوط الأول مع تراجع ملحوظ لأداء منتخب مصر والكرة في وسط ملعب المباراة، وعمرو ورده ووليد سليمان يُشاركان في الشوط الثاني

انتهاء الشوط الثاني والمباراة بفوز منتخب مصر بهدف نظيف دون رد أحرزه اللاعب تريزيجيه من تصويبة على المرمى في الزاوية اليُسرى لحارس مرمى زيمبابوي.