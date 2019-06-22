منتخب مصر يفوز على منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الإفريقية

تُفتتح اليوم بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر على استاد القاهرة بمباراة منتخب مصر مع منتخب زيمبابوي، وتبدأ البطولة اليوم 21/6 وتنتهي 19/7، وقد حرص أجيري على توجيه النصائح للاعبين قبل انطلاق المباراة وضرورة إحراز هدف مُبكر في المباراة من أجل تخفيف الضغط وإسعاد الجماهير الحاضرة في ملعب المباراة.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

تُنقل المباراة علي قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق محمد الكواليني وعلي محمد علي، كما سيتم إذاعة المباراة على قناة تايم سبورت الأرضية، وقد تم تقوية إشارة التردد الأرضي ليُوازي الفضائي المُشجع المصري بالمباراة، وتنطلق المباراة الساعة العاشرة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت جرينتش.

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي

ويذكر التاريخ بأن منتخب مصر قد فاز على منتخب زيمبابوي في 8 مباريات جمعت بينهما وتعادل المنتخبين في ثلاث مباريات وخسر المنتخب المصري من منتخب زيمبابوي في مباراتين قبل ذلك، وقد حرص ارسنال على توجيه الدعم لمحمد النني قبل انطلاق المباراة وتمنى له حظاً سعيداً خلال البطولة.

الدقيقة 13: هجمة قوية لمنتخب مصر من جانب صلاح ولكن الدفاع يتدخل وينقذ الكرة ويرسلها لوسط الملعب

الدقيقة 25: التعادل السلبى يُسيطر على المباراة بين مصر وزيمبابوي في استاد القاهرة الدولي وسط الحضور الكبير للجماهير.

الدقيقة 41: تريزيجيه يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر من تصويبة على المرمى بعدما بدأ الهجمة من منتصف الملعب.

الدقيقة 68: هدوء في المباراة وضربة ركنية لصالح منتخب مصر يُسددها عبد الله السعيد ولكن تمر إلى رمية جانبية بعد تدخل دفاع زيمبابوي.

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بهدف وحيد أحرزه تريزيجيه في الشوط الأول من المباراة ومصر تتصدر مجموعتها بثلاث نقاط.