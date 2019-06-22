ملخص نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم 21-6-2019 في الجولة الأولي من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا، حيث تتجه أنظار جميع عشاق المنتخب الوطني نحو استاد القاهرة، حيث اللقاء الذي يجمع بين مصر وزيمبابوي في أفتتاج بطولة كأس الأمم إفريقيا 2019، ويبدأ المنتخب المصري مباراته اليوم وسط متابعة إعلانية وجماهيرية كبيرة، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مصر اليوم الجمعة الموافق 21-6-2019 في الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية سيكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب مصر.

نتيجة مباراة مصر اليوم

ستكون مباراة مصر وزيمبابوي اليوم منقولة من خلال عدد من القنوات أهمها قناة تايم سبورت، والتي ستذيع مباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم عبر التردد الأرضي، كما ستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية من خلال قناة بي ان ماكس 1، حيث يترقب الجميع متابعة ماتش مصر اليوم في أفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وستضم تشكيلة منتخب مصر اليوم كلا من: محمد الشناوي – أحمد أيمن منصور – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي – طارق حامد – محمد النني – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح – مروان محسن.

متابعة كبيرة جداً لحفل افتتاح البطولة الإفريقية 2019 بمصر، والتي يشارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء في مصر وإفريقيا، ووسط أجواء فرحة كبيرة تسود الجميع.

نزول الفريقين إلي أرض الملعب لإجراء عملية الإحماء قبل بداية المباراة، حيث أمتلأ الملعب عن آخره من الجماهير العاشقة للمنتخب المصري، والتي تأمل في تحقيق فوز كبير للمنتخب الوطني.

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم

مصر زيمبابوي 1 0

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وزيمبابوي مباشرة في كأس الأمم الإفريقية.

مرور 15 دقيقة من زمن الشوط الأول، وسيطرة كبيرة من المنتخب الوطني على مجريات المباراة، وتظل نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

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محاولات مستمرة من لاعبي المنتخب الوطنل لتسجيل الهدف الأول، والتعادل السلبي مازال يسيطر على نتيجة الشوط الأول.

الهدف الاول لمنتخب مصر في الدقيقة 39 عن طريق محمود تريزيجيه.

ماتش مصر وزيمبابوي بث مباشر الشوط الثاني، شوط أول قوي من جانب منتخب مصر في اولي مباريات البطولة، وقد نجح المنتخب الوطني في السيطرة على مجريات اللقاء بشكل كبير، وينتظر الجميع بداية أحداث الشوط الثاني للتعرف عما سيقوم به لاعبي المنتخب الوطني في المباراة.

بداية الشوط الثاني.

مرور 57 دقيقة من زمن المباراة، والنتيجة 1-0 لصالح منتخب مصر.

الدقائق الأخيرة من المباراة، ومازالت نتيجة الشوط الثاني من مباراة مصر وزيمبابوي حتى الآن هي 1-0 لصالح منتخب مصر.

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة هدف دون رد.