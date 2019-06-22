فيديو.. خلال تحليل مباراة مصر وزيمبابوي: أبو تريكة يخرج عن صمته ويتحدث عن مصر

كتب: أحمد أبوعقيل ظهر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو أبوتريكه ف الاستديو التحليلي لمباراة مصر وزمبابوي متأثرا بشكل كبير بالأحداث التي طالته خلال الأيام السابقة . وقال أبو تريكة خلال الأستديو التحليلي على فضائية بين سبورت الرياضية تعليقا على هتاف الجماهير له في الدقيقة 22 :" لن يستيع أحد السيطرة على مشاعر الجماهير، اللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب ". Advertisements وأضاف تريكة :" حب البلد محفور في قلبي ومصر عينا ". ب"#ابو_تريكه : كلمه للتاريخ ♥️ pic.twitter.com/bvxV876omS

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