سالجادو يتحدث عن ثنائية صلاح وتريزيجيه.. إهدار الفرص.. وأسباب التراجع أمام زيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث ميشيل سالجادو المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن الثنائي محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" بعد مستواهما أمام منتخب زيمبابوي.

سالجادو قال في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" صباح السبت :"صلاح وتريزيجيه استطاعا أن يخلقا العديد من الفرص المحققة للتسجيل".

وأضاف :"تريزيجيه نجح في تسجيل هدف الفوز بينما صلاح أهدر فرصتين أو ثلاثة".

وعن إهدار فريقه للفرص، قال :"كان بالإمكان تسجيل بين 4 أو 5 أهداف إلا أننا لم نحقق ذلك حيث قدمنا أداءً رائعًا في الشوط الأول عكس مستوى الشوط الثاني".

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وأكمل سالجادو تصريحاته :"تراجعنا في الشوط الثاني للأسباب عديدة يأتي من أبرزهم التراجع البدني عند اللاعبين".

وواصل مساعد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب تصريحاته :"نريد أن نفكر في المباراة المقبلة بعدما حققنا الخطوة الأهم لأن دائمًا ما تكون مباريات الافتتاح صعبة".

واستطاع المنتخب المصري أن يحقق انطلاقة قوية في المباراة الأولى بكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على المنتخب الزيمبابوي بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلاقي نظيره منتخب الكونغو للديموقراطية يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى.