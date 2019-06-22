أجيري: زيمبابوي تفوق في الشوط الثاني.. والأهم النقاط الثلاث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بأن منتخب زيمبابوي كان الأفضل في الشوط الثاني أمام مصر، فيما اعتبر أن الفوز بالنقاط الثلاث كان الجانب الأهم في افتتاح أمم إفريقيا.

وقال أجيري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهم شيء هو أننا تمكنا من الحصول على النقاط الثلاث في تلك المباراة، هذا شيء أحب أن أعيده وأكرره أكثر من مرة."

وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف أحرزه تريزيجيه في الشوط الأول أمام زيمبابوي ليحصد الفريق أول 3 نقاط في المجموعة الأولى من أمم إفريقيا 2019.

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وتابع: "في الشوط الأول بدأنا بتقديم ربع ساعة جيدة وأهدرنا عدد من الفرص، وبعد ذلك تفوق زيمبابوي، لكن تريزيجيه تمكن من تسجيل هدف المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول."

وأضاف: "كان منتخب زيمبابوي الأفضل في الشوط الثاني، ولا ننسى أنهم دائما كان لديهم الأفضلية العددية في وسط الملعب."

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن نتجاوز رهبة الجمهور والمباراة الأولى، ونظره بشكل أفضل في المباريات المقبلة من البطولة."