محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف عبد الله السعيد لاعب وسط منتخب مصر، عن تعرض منتخب بلاده للضغط بسبب التركيز على تسجيل أكبر عدد من الأهداف.
وقال السعيد في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" في الساعات الأولى من صباح السبت :"كنا نشعر بالضغط أحيانًا لأننا كنّا نريد تسجيل عدد كبير من الأهداف".
وتابع :"هدفنا من ذلك هو أن نوجه رسالة للجماهير بقدرتنا على تقديم نتائج مميزة في البطولة".
وواصل لاعب وسط المنتخب المصري تصريحاته :"تعرضنا لسوء حظ شديد من خلال إهدار عدد كبير من الفرص خاصة في أحداث الشوط الأول".
وعن الفترة المقبلة للمنتخب المصري :"حققنا الأهم الآن من خلال الفوز في المباراة الأولى، ونريد السير خطوة بخطوة".
وكان المنتخب المصري حقق فوزًا ثمينًا في بداية مشواره بالفوز بهدف دون رد على نظيره الزيمبابوي.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره منتخب الكونغو للديموقراطية يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله السعيد: التفكير في نتيجة كبيرة جعلنا نتعرض للغضط.. وحققنا الأهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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