هاني رمزي: الأداء أمام زيمبابوي كان أقل من المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعترف هاني رمزي، مدرب منتخب مصر، أن الأداء أمام زيمبابوي كان أقل من المتوسط على عكس المتوقع، رغم الفوز بهدف دون رد.

ونجح منتخب مصر في الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية لقناة time sports، إننا كنا نعلم أن مواجهة الافتتاح أمام زيمبابوي ستكون صعبة، لكننا من جعلنا الأمور تظهر بهذا الشكل وتبدو أكثر صعوبة".

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وأضاف:" الأداء كان متباين طوال اللقاء، وبعد هدف تريزيجيه تراجعنا وأمتلك منتخب زيمبابوي مفاتيح اللعب لوقت طويل، في ظل وجود فراغات كبيرة بين الخطوط".

وأوضح، أن منتخب مصر كان يسير بشكل جيد في بداية المباراة وأهدر فرصتين خطيرتين، ولم تسجل الأمر الذي زاد من صعوبة المباراة مع مرور الوقت".

وأتم:" الأهم هو الفوز وحصد الثلاث نقاط والمباريات المقبلة ستشهد ارتفاع الأداء خطوة بخطوة وهدفنا في النهاية هو التتويج باللقب".