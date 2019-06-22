وليد صلاح الدين: مصر فازت على أقوى فريق في المجموعة

قال وليد صلاح نجم الأهلي السابق، أن مصر وضعت قدمًا في الدور الثاني من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزها منذ قليل بهدف دون رد.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية: " أن منتخب زيبمابوي أقوى منتخب في مجموعة منتخب مصر التي تضم أوغندا وكونغو الديموقراطية".
وحقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره الزيمبابوي بهدف نظيف
سجل الهدف محمود تريزيجيه في الدقيقة 41، لتتصدر مصر المجموعة يرتفع برصيد 3 نقاط قبل لقاء الكونغو واوغندا غدا في نفس الجولة وتجمد رصيد زيمبابوى "صفر"
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