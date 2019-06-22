فوز باهت لمصر على زيمبابوي في افتتاح كأس أمم أفريقيا

افتتح منتخب مصر، مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، اليوم الجمعة، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة.



سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، انتظاراً لمواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية، التي تقام غداً السبت.



لم يقدم الفراعنة بقيادة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المستوى المنتظر، وحاول المدرب المكسيكي خافيير أجيري، تنشيط الفريق بتغييرات في خطة اللعب أكثر من مرة، بينما اجتهدت زيمبابوي بقيادة المدرب صنداي تشيدزامبوا كثيرا، وكانت ندا لأصحاب الأرض.



الشوط الأول



بدأ منتخب مصر بطوفان هجومي بعرضية متقنة من صلاح مرت بجوار القائم ثم رأسية مروان محسن التي أبعدها الحارس، وردت زيمبابوي بمحاولة من بيليات، وأطلق السعيد تسديدة قوية ثم تصويبة طائشة من تريزيجيه.



ووجه السعيد تسديدة أخرى بجوار القائم، وحاول حارس زيمبابوي تهدئة الهجمات المصرية بالسقوط واستهلاك بعض الوقت، وأطلق صلاح تسديدة فوق العارضة، وشكل خاما بيليات، خطورة على الفراعنة.



وسدد صلاح في يد الحارس، وضاعت محاولة خطيرة برأسية من محمود علاء، وتراجع إيقاع منتخب مصر بعض الشيء في ظل العجز عن هز الشباك الزيمبابوية.



وتعرض أحمد حجازي لإصابة قوية في أنفه ونزف الدماء، ولكنه رفض الاستبدال كما أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر هدفاً محققاً من انفراد لبيليات.



ونجح منتخب مصر في فك شفرة دفاع زيمبابوي بعد مرور 41 دقيقة من تسديدة رائعة من محمود حسن تريزيجيه، بعد مجهود مميز من أيمن أشرف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة.



الشوط الثاني



بدأ الشوط الثاني بمحاولات هجومية من المنتخبين، ووجه تريزيجيه تسديدة بجوار القائم، وأطلق صلاح أخرى جاءت سهلة في يد الحارس.



وأشرك منتخب مصر مع الدقيقة 60 اللاعب المخضرم وليد سليمان، بدلا من مروان محسن، وعاد الفراعنة للسيطرة على وسط الملعب.



وواصل صلاح إصراره على إرسال الكرات العرضية من الضربات الركنية تجاه المرمى مباشرة لكن بلا جدوى، وأشرك المنتخب المصري في الدقيقة 71 اللاعب عمرو وردة بدلاً من عبد الله السعيد لتنشيط الهجوم، ووجه كورولا تسديدة صاروخية في يد الشناوي.



واضطر منتخب زيمبابوي لاستبدال حارسه إدمور سيباندا للإصابة، وشارك البديل ألفيس شيبزيزي، بينما دفع المنتخب المصري بلاعب الارتكاز نبيل عماد دونجا بدلاً من تريزيجيه في الدقيقة 81، كما أجرى المحاربون ثاني التغييرات بنزول إيفانس روسيكي بدلاً من نياشا موشكوي.



وألقى منتخب زيمبابوي بآخر أوراقه بنزول تالينت شاوبيبو بدلاً من القائد موسونا في الدقيقة 85.



وأبعد حارس زيمبابوي انفراداً من محمد صلاح بعد تمريرة سحرية من وليد سليمان، وأهدر روسيكي محاولة خطيرة بضربة رأس فوق العارضة.



وأبعد محمود علاء محاولة خطيرة لمنتخب زيمبابوي، ولجأ الفراعنة للدفاع في اللحظات الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف.



المصدر: موقع كورة