حفل افتتاح مميز وصاخب لكأس أمم أفريقيا 2019 في مصر (فيديو + صور) يمن شباب نت - متابعات السبت, 22 يونيو, 2019 - 12:46 صباحاً شهد استاد القاهرة الدولي في مصر اليوم الجمعة حفل افتتاح صاخب لكأس أمم أفريقيا 2019 حيث تميز بالبساطة والإبهار والرقي في آن، جامعاً التاريخ والحضارة المصرية مع الحداثة والتركيز على تجمع القارة السمراء في العرس المرتقب.



وقرابة الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي، انطلق حفل الافتتاح بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين تقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد.



ورحب السيسي بالمنتخبات والمشجعين الأفارقة "في وطنهم الثاني مصر"، معلنا "على بركة الله افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية"، ليطلق بذلك حفلا افتتاحيا ضخما امتد لنحو نصف ساعة،



وارتكز الحفل على عرض ضوئي ضخم وألعاب نارية أحاطت بثلاثة أهرامات توزعت على أرض الملعب. واستخدمت الإنارة بالليزر المتعددة الألوان بشكل مكثف مع لوحات راقصة على وقع موسيقى أفريقية متنوعة وتم في نهاية الحفل تأدية الأغنية الرسمية للبطولة "متجمعين" التي غنيت بثلاث لغات.



وأدى المطرب حكيم الأغنية بالعربية، والنيجيري فيمي كوتيه بالإنكليزية والإيفوارية دوبيه بالفرنسية.



المصدر: بي إن سبورت

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