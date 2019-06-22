رياضة | 12 رقمًا تحقق بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاح الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 رقمًا تحقق بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاح الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر فوزًا هامًا على حساب منتخب زيمبابوي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل.

سجل هدف منتخب مصر اللاعب محمود حسن تريزيجيه بالدقيقة 41، ليمنح منتخب الفراعنة أول 3 نقاط في مشواره ببطولة أمم إفريقيا، ويقوده لاعتلاء صدارة المجموعة الأولي مبكرًا، والتي تضم معه (زيمبابوي - الكونغو الديمقراطية - أوغندا).

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام التي تحققت من فوز منتخب مصر على زيمبابوي:-

1- مباراة زيمبابوي هي المباراة رقم "97" في تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا.

2- محمود تريزيجيه سجل هدفه الدولي رقم "6" وأول أهدافه في بطولة أمم إفريقيا

3- هدف "تريزيجيه" في شباك زيمبابوي هو الهدف رقم "160" لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته بأمم إفريقيا.

4- منتخب مصر حقق إنتصاره رقم "55" في تاريخ مشاركاته ببطولة الأمم الإفريقية، كأكثر المنتخبات تحقيقًا للفوز بتاريخ البطولة.

Advertisements

5- أصبح محمود تريزيجيه اللاعب رقم "63" الذي يسجل لمنتخب مصر في أمم إفريقيا.

6- منتخب مصر يحقق إنتصاره رقم "17" في مبارياته الافتتاحية ببطولة أمم إفريقيا، بينما خسر 5 مباريات وتعادل في مباراتين.

7- خاض "5" لاعبين في منتخب مصر مباراتهم الأولي ببطولة أمم إفريقيا (محمد الشناوي - وليد سليمان - محمود علاء - نبيل عماد دونجا - أيمن أشرف).

8- حقق المكسيكي خافيير أجيري الفوز رقم "7" مع منتخب مصر بشكل عام، والأول له مع الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا.

9- أيمن أشرف صنع أول أسيست في (كان 2019)، والأول له في مباراته الدولية رقم "10" مع منتخب مصر.

10- محمد الشناوي أصبح الحارس رقم "17" الذي يشارك فعليًا مع منتخب مصر في مباريات أمم إفريقيا.

11- أصبح محمد الشناوي ثالث حارس في تاريخ مصر يشارك في بطولتي كأس العالم، وكأس الأمم الأفريقية بعد أحمد شوبير وعصام الحضري.

12- حقق منتخب مصر انتصاره رقم "8" في تاريخ مواجهاته ضد زيمبابوي.