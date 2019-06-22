رياضة | ماذا قدم لاعبي سنة أولي إفريقيا في فوز مصر على زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم لاعبي سنة أولي إفريقيا في فوز مصر على زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري فوزاً متسحقاً على زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

وشارك مع المنتخب الوطني 4 لاعبين شاركوا لأول مرة مع الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز ما قدمه رباعي إفريقيا.

أيمن أشرف

قدم أيمن أشرف أداء فني متوسط في الجبهة اليسرى أمام زيمبابوي ولم يكن على المستوى المطلوب في المباراة، ولكن أدائه تغيير في الشوط الثاني بعدما منحه أجيري حرية التحرك داخل الملعب والزيادة الهجومية.

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محمود علاء

ظهر مدافع المنتخب الوطني بشكل فني قوي في مباراة زيمبابوي واستطاع الحصول على لقب رجل المباراة في ضربة البداية في أمم إفريقيا وبات من أهم عناصر خط دفاع الفراعنة في البطولة الإفريقية.

محمد الشناوي

شارك الشناوي في مباراة زيمبابوي وظهر كأنه غير واثق من نفسه في حماية عرين الفراعنة في ضربة البداية وووقع في أكثر من خطأ أمام هجوم المنتخب الضيف ولكن استعاد الشناوي ثقته في الشوط الثاني من المباراة بعد هدف تريزيجيه.

وليد سليمان

شارك في جزء بسيط من المباراة أمام زيمبابوي وكان متحرك بشكل كبير في الثلث الهجومي ولكن الوقت لم يسعفه لتقديم كل ما لديه.