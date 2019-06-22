رياضة | 17 انتصار × ضربة البداية.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز في مباراته الأولي بأمم إفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 انتصار × ضربة البداية.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز في مباراته الأولي بأمم إفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا 2019، بفوز ثمين على حساب منتخب زيمبابوي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي في افتتاح البطولة القارية.

سجل هدف منتخب مصر اللاعب محمود حسن تريزيجيه بالدقيقة 41، بعد مرواغة لدفاعات زيمبابوي وتسديد كرة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ويعتبر هذا الفوز رقم 17 لمنتخب مصر في مبارياته الافتتاحية خلال تاريخ مشاركاته في بطولة أمم إفريقيا.

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وشارك منتخب مصر في 24 نسخة من بطولة أمم إفريقيا، حقق الفوز 17 مرة في مباراته الأولي بالبطولة القارية، بينما خسر في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين فقط.

ونجح منتخب مصر في حصد لقب بطولة أمم إفريقيا 6 مرات بعد فوزه في مباراته الأولي بالبطولة القارية وذلك أعوام 1957، 1959، 1998، 2006، 2008، 2010، وفشل 10 مرات في حصد اللقب بعد فوزه في الافتتاح.

يا تري ماذا سيفعل منتخب مصر بعد تحقيق انتصاره السابع عشر في مباراته الافتتاحية ببطولة أمم إفريقيا؟