رياضة | وائل جمعة ينتقد تغييرات أجيري بعد الفوز على زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل جمعة ينتقد تغييرات أجيري بعد الفوز على زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وائل جمعة مدافع المنتخب الوطني السابق الأول لكرة القدم أن تغييرات المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أضرت بالفراعنة أمام زيمبابوي.

وتغلب المنتخب الوطني على زيمبابوي بهدف نظيف مساء الجمعة في افتتاح أمم افريقيا 2019.

وتابع جمعة في تصريحات تليفزيونية "التغييرات لم تغير من شكل المنتخب الوطني أمام زيمبابوي ولم تحسن من الأداء نهائيًا".

وأكمل "طارق حامد هو الأفضل بين صفوف المنتخب الوطني خلال لقاء اليوم وكان دوره مهم للغاية في الشوط الثاني وإفساد بعض هجمات زيمبابوي".