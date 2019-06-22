رياضة | أهم أخبار ريال مدريد| الملكي يتراجع عن ضم صفقة القرن وبيريز يوجه ضربة مميتة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد| الملكي يتراجع عن ضم صفقة القرن وبيريز يوجه ضربة مميتة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها محاولات الملكي لخطف نيمار نجم باريس سان جيرمان من برشلونة. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- الملكي يغري باريس سان جيرمان لضم نيمار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية​ بأن ريال مدريد تقدم بعرض مغر ​ إلى باريس سان جيرمان لضم ​نجمه نيمار​ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد مستعد لدفع 130 مليون دولار لضم نيمار بالإضافة إلى استغنائه عن أحد نجميه​ جاريث بايل أو خيمس رودريجيز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد صرف حتى الآن أكثر من 380 مليون دولار على الصفقات الجديدة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد وعد نيمار بأن يحصل على راتب سنوي يصل إلى 34 مليون دولار، حيث أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد معجب بنيمار وبقيمته التجارية داخل وخارج الملعب.

- ماركا تكشف سر فشل انتقال جواو فيليكس لريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن ريال مدريد الاسباني، حاول التعاقد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس لاعب بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 130 مليون يورو.

وأشارت صحيفة ماركا الاسبانية أنه كان هناك محاولات من ريال مدريد للتعاقد مع جواو فيليكس مقابل 130مليون يورو، لكنها لم تتكلل بالنجاح، خاصة أن اللاعب في طريقه إلى الرحيل صوب أتلتيكو مدريد الاسباني مقابل 120 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة : " ريال مدريد وضع50 مليون يورو، من أصل 130 مليون يورو، ضمن المتغيرات، وهو الأمر الذي رفضه بنفيكا، فيما وافق أتلتيكو مدريد على دفع 120 مليون يورو بصورة كاملة للتعاقد مع اللاعب".

يذكر ان "جواو فليكس" كان محل اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية الأخري، مثل برشلونة، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونيخ، قبل أن يحسم أتليتكو مدريد الصفقة.

- بنزيما يثير الجدل بسبب صورة

تسبب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد، في إصابة الجماهير الاسبانية بالحيرة والجدل بعد نشر صورة له على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" وبجانبه نيمار دا سيلفا.

ونشر بنزيما عبر حسابه على انستجرام صورة خاصه له بجانب نيمار وكتب عليها تعليق: "الرقم تسعة مع نيمار".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد وهذا ما يريده رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز الذي يحاول تدعيم الفريق بصفقات نارية تعيد له هيبة الأبيض بالموسم الجديد.

ورحل نيمار عن نادي برشلونة في أغسطس 2017 إلى باريس سان جيرمان بمقابل 222 مليون يورو، ولكن البرازيلي هرب من ظل ليونيل ميسي ليضع نفسه في ظل كيليان مبابي.

- ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مبابي الموسم المقبل

يحرص نادي ريال مدريد على التعاقد مع الفرنسي الدولي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم الصفوف بالموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، إن نادي ريال مدريد يرغب في ضم كيليان مبابي لذلك يأمل في ألا يجدد الفرنسي عقده مع باريس، ليدخل النادي الملكي ويتعاقد معه في صيف عام 2020.

كما أوضحت الصحيفة الاسبانية أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل لذلك يستوجب على مبابي عدم تجديد عقده مع ناديه الحالي لتسهيل عملية نقله إلى السانتياجو برنابيو.

وجاءت تصريحات ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، مؤخراً لتؤكد استمرار اللاعب الفرنسي للموسم الجديد وعدم التفريط في خدماته نظراً لأهميته.

- صدمة قوية.. ريال مدريد يتراجع عن ضم صفقة القرن

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف نادي ريال مدريد النهائي لضم كبرى صفقاته هذا الصيف.

وأكدت تقارير إسبانية، عن تراجع الريال بشكل رسمي عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحفية الشهيرة بإذاعة كادينا كوبي الإسبانية أرانشا رودريجيز أن ريال مدريد استبعد التعاقد مع نيمار هذا الصيف.

وذكرت رودريجيز أن ريال مدريد لن يتحرك أبدًا للتعاقد مع نيمار سواء بـ100 مليون يورو أو 300 مليون يورو ، اللاعب الوحيد الذي يهتم به ريال مدريد هو كيليان مبابي في حال كان من الممكن أن تتم الصفقة.

- فلورنتينو بيريز يستعد لتوجيه ضربة مميتة إلى برشلونة

بات خروج البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان أمر لا مفر منه، في ظل رغبة ناديي برشلونة وريال مدريد في إعادته إلى الدوري الاسباني مجدداً بعد عدم تأقلمه مع النادي الباريسي خلال الموسمين الماضيين.

ويتساءل البعض عن رغبة نيمار بعد أن أجاب منذ شهرين على سؤال اللاعب الذي يريد اللعب بجواره، فرد قائلاً: "هازارد، يمكننا أن نصنع الخطر سوياً".

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد خلال الأيام الماضية مع البلجيكي إيدين هازارد قادماً من تشيلسي بمبلغ 100 مليون يورو بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين في ظل تمسك إدارة البلوز ببقاء اللاعب الدولي.

ولا يزال فلورنتينو بيريز يحلم بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا وبالفعل أرسل عروض سابقة للتعاقد معه لكن إدارة باريس كانت متمسكة ببقاءه إلا أن تصريحات ناصر الخليفي رئيس النادي الأخيرة تؤكد اقتراب رحيل نيمار.

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وانتقل نيمار إلى باري سان جيرمان بطريقة أغضبت جماهير برشلونة حيثُ تم دفع الشرط الجزائي في عقده بـ222 مليون يورو في أغسطس 2017 ووقع عقداً يمتد حتى 5 سنوات.

- بأوامر زيدان.. ريال مدريد يضع خطته لتدعيم خط الهجوم

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن أعيُن نادي ريال مدريد الإسباني تتجه لخط الهجوم، لكنه يُغطي ظهره بـ المدافعين فيرلان ميندي وإيدير ميليتاو، فالبرازيلي لـ التناوب مع راموس وفاران وميندي ظهير مع القوة البدنية.

وذكرت صحية "ABC" الإسبانية، أنه كما قال الأسطورة المدريدية دي ستيفانو: "أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم الجيد" ، ولكن عندما لا يعمل خط الهجوم بشكلٍ جيد يصبح ضرورياً تحسين خط الدفاع وكما قال جوزيه مورينيو: "إذا لم تُسجل فأنت على الأقل تحقق التعادل"، كناية على أن ضعف الهجوم يُغطى بصلابة دفاعية فتخرج على الأقل بنتيجة إيجابية.

ولم يكن ريال مدريد في الموسم الماضي يمتلك هجومًا جيدًا أو حتى دفاعًا جيدًا ، بحيث سجل النادي أسوأ الأرقام في الدوري، حيث تلقى 46 هدفًا في 38 جولة، وسجل 63 هدفاً بعيداً عن رقمه بالموسم السابق 94 هدفاً.

غياب النجم الكبير كرستيانو رونالدو كان واضحاً في هجوم النادي الملكي، حيث لم يستطع دياز من تغطية الفجوة التي تركها البرتغالي.

إن DNA ريال مدريد يُعطي الأولوية في تطبيق الأسلوب الهجومي ولكن تحاول إدارة ريال مدريد حل مشكلة ريال مدريد الدفاعية والتي بدت واضحة بالموسم الماضي، لذا قامت بإنتداب كل من ميليتاو وميندي والأخير لحل مشكلة الريال الدفاعية في الرواق الأيسر ولمواجهة الأداء الضعيف لمارسيلو.

ركز النادي مؤخراً على تحسين الخط الخلفي بدايةً بـ تدعيم مركز حراسة المرمى ثم تدعيم الجانب الأيسر دون التطرق للجانب الأيمن المغطى جيداً بـ كارفاخال وأدرويوزولا ما يريده زيدان هو الحصول على ضمانات أكبر في الخط الخلفي وعلى الرواق الأيسر.

حصل ميليتاو على الثقة عندما كان في بورتو بفضل قوته وسرعته وتدخلاته الجوية الجيدة، وصل إلى ريال مدريد بهدف واضح القتال على دقائق، أو أن يكون جاهزاً في حالة إصابة راموس او فاران أو ايقافهم أو الراحة وهي الامور التي تحدث دائمًا خلال موسم صعب وطويل.

مستوى ناتشو المتذبذب مع إصابات فاييخو المتكررة، وقدوم ميليتاو، سصبح البرازيلي هو الخيار الثالث في ريال مدريد، لذا سيكون هناك خروج لأحد قلبي الدفاع ناتشو فيرنانديز أو فاييخو خيسوس.

طلب زين الدين زيدان التعاقد مع ميندي من ليون الفرنسي، ظهرت ردة فعل مباشرةً من قبل البرازيلي مارسيلو الذي خطط لصيف شاق من الإستعداد البدني المكثف من أجل الوصول إلى فترة التحضيرات في حالة بدنية جيدة، مارسيلو ومندي سيكونوا ضمن قائمة زيدان.

بينما كل من سيرجيو ريجيلون وثيو هيرنانديز تم إدراجهم على لائحة المغادرين التي قام بقص شريطها رسمياً يورنتي، مع تعاقد الريال مع ميندي وتجديد الثقة في مارسيلو، سيكون هناك خيار بيع لريجيلون مع بند إعادة الشراء، مع إمكانية السماح لـ هرنانديز بالانتقال بشكلٍ رسمي.

يخطط الفرنسي زيدان على إبقاء ثمانية مدافعين في تشكيلة الفريق، أربعة أظهرة وأربعة مدافعين، والقائمة تضم كل من كارفاخال، أودريوزولا، سيرجيو راموس فاران، ميليتاو، ناتشو أو فاييخو، وبالإضافة إلى مارسيلو وميندي.

تعاقد ريال مدريد مع مهاجمين مثل هازارد ويوفيتش ورودريجو، ولكنه يُغطي ظهره جيداً بـ تعاقدهم مع ميندي وميليتاو ويعمل على تفادي الضعف الدفاعي الواضح في الموسم السابق.

- ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع نيمار ومبابي

كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني قد استبعد أمر التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيتجه للتوقيع مع زميله كيليان مبابي، والذي يكاد يكون ضمه مستحيلاً هذا الصيف.

وبحسب ما ذكره سيرخيو فالنتين من (راديو اسبانيا)، فإن الهدف حالياً هو التعاقد مع نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوجبا الذي في حال تمت الصفقة سيكون أغلى توقيع في تاريخ ريال مدريد.

وكان نادي ريال مدريد مهتماً بنيمار في الماضي، ولكن الآن هناك العديد من الاسباب التي دفعت النادي لاستبعاد التعاقد مع البرازيلي.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيحاول التوقيع مع مبابي وإن كان ذلك ممكناً ولكن هذا يبدو مستحيلاً الان، حيث أن بيريز رئيس ريال مدريد مستاء من الاشاعات التي ذكرت انه سيوقع مع اللاعبين هذا الموسم لأنه سيكون الملام الأول لدى الجماهير نهاية الصيف بعد عدم التعاقد مع نيمار ومبابي

- ليس ريال مدريد.. فريق واحد قادر على تلبية مطالب بوجبا

تأكدت شائعات رحيل الفرنسي بول بوجبا عن صفوف مانشستر يونايتد وذلك بعد تصريحاته الأخيرة الذي أشار فيها لرغبته في خوض تجربة جديدة، هذا الصيف.

وقالت صحيفة "تيلجراف" البريطانية، إن النجم الفرنسي بول بوجبا يريد الانضمام إلى ريال مدريد ولكن مطالب مانشستر يونايتد المادية قد تعرقل ذلك.

فيما أوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد طلب 160 مليون جنيه استرليني مقابل رحيل الفرنسي وفي الجهة الأخرى فإن مسؤولي ريال مدريد لا يريدون دفع أكثر من 125 مليون استرليني.

وكان بوجبا "26 عاماً" قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

وشارك بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد في 178 مباراة وسجل 34 هدفاً وصنع 43 هدفاً.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية، على اهتمام نادي يوفنتوس باستعادة خدمات بول بوجبا مجدداً هذا الصيف.

- ميلان يستهدف التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن باولو مالديني، أحد مسؤولي نادي آي سي ميلان الإيطالي، قد عاد "متفائل" من لقائه مع مسؤولي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد سافر مالديني رفقة بوبان إلى مدريد، حيث التقيا رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنجيل سانشيز.

ويتطلع نادي ميلان الذي احتل المركز الخامس في الدوري الايطالي الموسم الماضي، إلى إجراء تغيرات وتأمين الفريق، وهُم مهتمون بالتوقيع مع ثلاثة لاعبين ليسوا ضمن خطط مدرب الريال زين الدين زيدان.

وأفادت التقارير أن أكثر لاعب مرغوب فيه هو داني سيبايوس الذي يعرض قُدرته في بطولة اليورو لأقل من 21 عامًا في إيطاليا في الوقت الحالي، إلى جانب بورخا مايورال اللاعب الدولي الآخر لأسبانيا تحت 21 عامًا، بالإضافة إلى مارتن أوديغارد وفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية.

وقضى بورخا مايورال، الموسم الماضي معاراً إلى ليفانتي ، وقد صرح سابقاً بأنه على إستعداد لمغادرة ريال مدريد، ولم يغلق الباب أمام الإبتعاد عن إسبانيا، لكنه قال أن الليجا هي المفضله بالنسبه له.