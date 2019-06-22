رياضة | ميلان يصفع برشلونة بقرار صادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يصفع برشلونة بقرار صادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن ميلان رفض التخلي عن أليسيو رومانيولي لبرشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن برشلونة تقدم بعرض لضم أليسيو رومانيولي نجم دفاع ميلان مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى إدخال أحد لاعبي البلوجرانا في الصفقة.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ميلان رفض عرض برشلونة على الرغم من حاجة النادي إلى الأموال لمعالجة أزمة عجز الميزانية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إدارة ميلان ترى أن رومانيولي غير قابل للبيع وأنه عنصر أساسي في مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة.

ونوهت الصحيفة الإيطالية بأن بعض التقارير الإسبانية ذكرت مؤخرًا بأن ريال مدريد استفسر من ميلان عن وضع رومانيولي تحسبًا للتقدم بعرض لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.