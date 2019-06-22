رياضة | 5 ظواهر في انتصار منتخب مصر على زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 ظواهر في انتصار منتخب مصر على زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المنتخب المصري الفوز على نظيره منتخب زيمبابوي بهدف دون رد ضمن فعاليات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية.

وحصد المنتخب الوطني، أول ثلاثة نقاط في مشوار البطولة متربعا على صدارة المجموعة، في انتظار مباراة الكونغو وأغندا، والتي ستقام غدا ضمن مباريات المجموعة.

وشهد اليوم الكروي، احتفالا بافتتاح البطولة في حضور العديد من الرموز والشخصيات وعلى رأسهم سيادة المشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي بدأ البطولة بكلمة افتتاحية وترحيب بالضيوف.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أهم إيجابيات وسلبيات المباراة من خلال التقرير الآتي:-

أولا...الإيجابيات

1- "الحضور الجماهيري"

شهدت المباراة حضور جماهيري كثيف، لم تشهده الملاعب المصرية منذ أخر بطولة قارية تم تنظيمها في عام 2006، عندما توج الفراعنة باللقب.

2- "حراسة المرمى "

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ظهر محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني، في أبهى صوره بعدما استطاع الزود عن مرماه في أكثر من كورة خطيرة، محافظا على نتيجة التقدم والخروج بها إلى بر الأمان.

3- "جماعية الأداء"

نجح لاعبو المنتخب الوطني في فرض أسلوب اللعب الجماعي طوال شوطي المباراة، والاستحواذ على الكرة في أغلب فترات المباراة.

ثانيا...السلبيات

1- "الشق الهجومي"

ظهر هجوم الفراعنة، بأداء متواضع بعدما تسارع لاعبيه في إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، قبل أن يتدارك محمود تريزيجه الموقف، محرزا هدف الفوز.

2- "تواضع الدفاع"

شهد خط دفاع الفراعنة، تهلهلا واضحا، بعدما نجح مهاجمي المنافس خاصة خاما بيليات في الاختراق بأكثر من كرة كادت أن تسكن شباك الفراعنة، لولا براعة الشناوي، وتصديه لأكثر من فرصة محققة.