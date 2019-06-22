رياضة | صحيفة إسبانية تكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص نادي ريال مدريد على التعاقد مع الفرنسي الدولي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم الصفوف بالموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، إن نادي ريال مدريد يرغب في ضم كيليان مبابي لذلك يأمل في ألا يجدد الفرنسي عقده مع باريس، ليدخل النادي الملكي ويتعاقد معه في صيف عام 2020.

كما أوضحت الصحيفة الاسبانية أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل لذلك يستوجب على مبابي عدم تجديد عقده مع ناديه الحالي لتسهيل عملية نقله إلى السانتياجو برنابيو.

وجاءت تصريحات ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، مؤخراً لتؤكد استمرار اللاعب الفرنسي للموسم الجديد وعدم التفريط في خدماته نظراً لأهميته.