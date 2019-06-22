رياضة | صورة تلمح باقتراب نيمار من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صورة تلمح باقتراب نيمار من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد، في إصابة الجماهير الاسبانية بالحيرة والجدل بعد نشر صورة له على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" وبجانبه نيمار دا سيلفا.

ونشر بنزيما عبر حسابه على انستجرام صورة خاصه له بجانب نيمار وكتب عليها تعليق: "الرقم تسعة مع نيمار".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد وهذا ما يريده رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز الذي يحاول تدعيم الفريق بصفقات نارية تعيد له هيبة الأبيض بالموسم الجديد.

ورحل نيمار عن نادي برشلونة في أغسطس 2017 إلى باريس سان جيرمان بمقابل 222 مليون يورو، ولكن البرازيلي هرب من ظل ليونيل ميسي ليضع نفسه في ظل كيليان مبابي.