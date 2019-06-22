رياضة | ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن المنتخب المصري الأول لكرة القدم من تحقيق فوز غالي وثمين على نظيره منتخب زيمبابوي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت المنتخبان الجمعة على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

ونجح محمود حسن تريزيجية من تسجيل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الحادية والأربعين بعد أن تلقى تمريرة من أيمن أشرف وأودعها صاروخية في الشباك.

وجاء ترتيب المجموعة بعد المباراة على النحو التالي :-

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مصر 3 نقاط

الكونغو الديمقراطية -

أوغندا -

زيمبابوي لا شيء من النقاط