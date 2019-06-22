رياضة | تريزيجيه: المكسب أهم من الأداء في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه: المكسب أهم من الأداء في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن سعادته بعد الفوز على زيمبابوي بهدف نظيف في افتتاح أمم افريقيا 2019.

وتابع تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية "اتخذت قراري من البداية بالتسجيل وقت استلامي لها وركزت على المراوغة والاستلام بعدها ووضعها في الشباك".

وأكمل "جميع المنتخبات المشاركة في البطولة قوية ولكن الأهم لنا هو الحصول على النقاط الثلاث في الأدوار الأولى والتتويج باللقب في النهاية أكثر ما سيسعد الناس".