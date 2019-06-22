رياضة | أول تعليق من مدرب المنتخب بعد الفوز على زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب المنتخب بعد الفوز على زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المكسيكي خافيير أجيري بأنه راض على مستوى منتخب مصر في مباراة اليوم أمام زيمبابوي، مشيرا إلى الفريق نجح في تحقيق الفوز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"المستوى مرض للغاية وكان هناك مستوى أفضل للفريق الضيف، خاصة وأن الفريقالضيف وصل أكثر وهو ما منحنا الشعور بأنهم كانوا الأفضل".

وتابع "أنا راض على أداء الفريق في مباراة اليوم، وعلينا مواصلة العمل في الفنرة المقبلة".

وزاد "حققننا الأهم في المباراة، ونجحنا في حصد النقاط الثلاث، وأتمنى أن يكون هناك تحسن في الناحية الهجومية الفترة المقبلة".